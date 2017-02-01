Законы семейной системы: незнание не освобождает от ответственности

Законы есть в социуме, мы их более или менее знаем и стараемся соблюдать. Также есть законы и в семейной системе. Но мы их обычно не знаем. Или знаем, но не соблюдаем. Мы все помним, что каждая семья индивидуальная и к каждой индивидуальный подход. Это моя позиция, которая не претендует на то, чтобы становится еще чьей-то. Все о чем пишу ниже - из моей клинической практики с учетом различный теоретических положений различных школ. И сразу оговорюсь, - не понимать буквально. Проверено на практике с парами, которые захотели спасти свои браки и дойти до финиша. Важно отметить, что работа именно с парой, в паре и симметрично. Если работает над отношениями все время один, он устаёт и бросает. И тогда случается развод. Однако, развод не всегда и не обязательно травма. Иногда это как освобождение из тюрьмы, ощущение свободы. В этом случае брак, возможно, изначально был обречён: или факторы какие-то слишком значимые, или супруги по структуре личности настолько разные, что различного больше, чем общего. Это один из важных факторов. Различий меньше должно быть, чем общего. А также важный момент - зрелость супругов. Важно, чтобы оба супруга были на близком уровне по степени психологической зрелости. Если между ними сильный разрыв, то построение отношений невозможно. Жена - душа семьи и дома. Ее тепло и ласка согревает всех в доме, а сила мужчины создаёт безопасность и уверенность. Если жена не имеет чувств к мужчине, ее раздражают дети от него и все раздражает. Фундамент - доверие и открытость в отношениях между супругами. Запретных тем для обсуждения нет, взаимопонимание чувств, исходя из взаимных индивидуальных историй супругов. Все обиды не копятся в копилку, а проговариваются и открыто обсуждаются. Язык общения между супругами - разговор, а также сюрпризы, открытки, записки под подушки и в пиджак мужу. Умение наблюдать за динамикой отношений и в случае чего профилактика, лечение или терапевтическое вмешательство. Границы внешние защищены. Близость каждого из супругов друг с другом ближе (извините за тавтологию), чем у каждого супруга с родителями, сестрами, братьями, друзьями, подругами, бывшими партнерами. Близость между супругами интимнее и ближе, чем с детьми. Отсутствие коалиций. Спальня супругов совместная и отдельная от детей. Пара обеспечивает себе пространство без детей, хотя бы иногда, в виде обедов, походов в театр, кино и прочее. Каждый из супругов признает ценность друг друга и ценность семьи. Супруга на первом месте у мужа в сравнении с матерью или сестрой, или братом, или отцом. Аналогично в отношении мужа. Договоренность о том, что как только кто-то первый заметил проблему в отношениях, он говорит об этом. Договоренности о сексуальных отношениях супружеских, финансах, досуге. Наличие долговременных стратегических и кратковременных планов. Договоренности о том, кто в чем главный. Свидания, соблазнение супруга и завоевание супруги. Совместные отпуска. В случаях вынужденной отлучки - поддержание эмоциональной связи через средства связи. Тепло, ласка, приятные сюрпризы, забота - почва для цветочка, который называется любовь. Друзья только общие, или становятся таковыми. Договоренность о внутренних границах между супругами. Семейная история пары поддерживается, традиции собственной семьи (муж, жена, дети), которые создаются в обсуждении и являются индивидуальными. Отсутствие семейных тайн в системе. Совместные занятия всей семьей вместе с детьми. Взаимовыручка и поддержка. Желание сделать друг другу что-то приятное. Договоренность о том, где и как жить. Выработка умения преодолевать кризисы. Семья существует не потому, что кто-то кому-то должен, а потому, что каждый этого хочет. При этом каждый должен что-то делать для того, чтобы это желание у каждого сохранялось. Обсуждение прав и обязанностей. Выявление в каждом случае, что дает энергию семье. Это очень обобщенно, возможно далеко неполный список. Оба супруга включены в жизнь детей, причем конечно больше, чем бабушки и дедушки. Бабушки и дедушки помогают только если этого хотят оба супруга и если это не влияет негативно на семейную пару. Семейная пара стремится к независимости и самостоятельности, то есть растет. Супруги обеспечивают друг другу взаимную поддержку. Выходные совместные обязательны. Супруги ценят друг друга больше, чем чистоту, машину и прочие ценности материальные. Важно, чтобы бабушки не становились заменой матери или более лучшей матерью. К сожалению, на основании того, что ставя "галочки" по пунктам и не находя достаточного количества галочек, делают вывод о необходимости развода. Неудовольствие своей семейной жизнью - это не повод сразу разводиться. Это повод задуматься и начать работать в своей семье над тем, что Вам хотелось бы изменить и может совместно со специалистом. Вы же не меняете школу ребенку каждый раз, когда не понравилась какая-то учительница. Вы же не будете рушить весь дом, если, предположим, канализация не работает, свет неэффективно используется, холодильник сломался или соседи не устраивают. Наверное, от соседей Вы поставите забор, вызовите сантехника, чтобы отремонтировали или реконструировали систему канализации и так далее. Зачем же так радикально! Развод - это уход от проблем, к тому же мнимый. Через какое-то время в той или иной форме столкнетесь снова. У мужчин шутка ходит о том, что каждая последующая жена хуже предыдущей. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Только это не она хуже, а проблемы выявляются все больше и больше, чтобы и слепой смог заметить. Если каждый раз вырезать по органу, вместо того, чтобы лечить, может ведь и ничего не остаться в итоге. Поэтому всё же рекомендую реконструкцию и ремонт, терапевтическое вмешательство специалиста, но не разрушение. Ведь этот дом ценен для каждого из супругов и для детей, другой вопрос, что ценность, зачастую, не осознается. Если же семья не является ценностью для одного или обоих супругов, то в общем-то вряд ли будет счастье в этом доме. В счастливой семье счастливая жена, довольный муж и счастливы дети. Кандидат технических наук, психолог психоаналитического направления, детский, семейный, взрослый, специалист по исследованию бессознательных механизмов в бизнесе, член правления ЕКПП-Россия-Волгоград Наталья Кузнецова специально для "СоцИнформБюро" Следующая >