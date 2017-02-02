Сталинград. Битва, которая изменила историю

2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). В этот день завершилась Великая битва на Волге, продолжавшаяся 200 дней и ночей. Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Началась она 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Эта великая битва по характеру боевых действий делится на два периода - оборонительный и наступательный. Первый период продолжался с 17 июля по 18 ноября 1942 года, Его целью была оборона города Сталинграда (с 1961 года — Волгоград). Второй период начался 19 ноября 1942 года и завершился 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск. В Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталинградского, Донского, Юго-Западного, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО (оперативно-тактическое соединение советских войск противовоздушной обороны). Планы немецко-фашистского командования В планах у немецко-фашистского командования летом 1942 года было разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, а также нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Эти задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б". Из состава немецкой группы армий "Б" для наступления на сталинградском направлении была выделена 6-я армия под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса и 4-я танковая армия. В своем составе к 17 июля 1942 года 6-я немецкая армия имела около 270 тысяч человек, 3 тысячи орудий и минометов, а также около 500 танков. Поддерживал их 4-й воздушный флот (до 1200 боевых самолетов). Сталинградский фронт в своем составе для противостояния немецко-фашистским войскам имел 160 тысяч человек, 2,2 тысячи орудий и минометов, около 400 танков. Поддерживали его 454 самолета 8-й воздушной армии, 150-200 бомбардировщиков авиации дальнего действия. 62-я и 64-я армии, дабы не допустить форсирования противником реки и прорыва его кратчайшим путем к Сталинграду, сосредоточили основные усилия в большой излучине Дона, где заняли оборону. Оборонительная операция была начата на дальних подступах к городу на рубеже рек Чир и Цимла. Ставка Верховного Главнокомандования (Ставка ВГК) систематически усиливала войска сталинградского направления. Немецкое командование к началу августа также ввело в сражение новые силы: 8-ю итальянскую и 3-ю румынскую армии. Противник намеревался в большой излучине Дона окружить советские войска, а затем выйти в район города Калача и с запада прорваться к городу Сталинграду. Однако ему не удалось это осуществить. Оборона Сталинграда К 10 августа 1942 года советские войска отошли на левый берег Дона, заняв оборону на внешнем обводе Сталинграда. 17 августа временно удалось остановить противника. Однако 23 августа немецкие войска все же прорвались к Волге севернее Сталинграда. С 12 сентября противник вплотную подошел к городу. Оборона была возложена на 62-ю и 64-ю армии. Развернулись ожесточенные уличные бои. 15 октября противник прорвался в район Сталинградского тракторного завода а 11 ноября предпринял последнюю попытку овладеть городом. Немецким войскам удалось пробиться к Волге южнее завода "Баррикады", но большего достичь они не смогли. Успехи противника сводили к минимуму непрерывными контратаками и контрударами войска 62-й армии. 18 ноября 1942 года главная группировка немецко-фашистских войск перешла к обороне. План противника захватить Сталинград полностью провалился. Советское командование еще в ходе оборонительного сражения стало сосредоточивать силы для перехода в контрнаступление. В середине ноября подготовка к нему была завершена. К началу наступательной операции советские войска имели 1,11 миллиона человек, 15 тысяч орудий и минометов, около 1,5 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов. Противник имел 1,01 миллиона человек, 10,2 тысячи орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, а также 1216 боевых самолетов. В результате было создано значительное превосходство советских войск над противником. 19 ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки началось наступление Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского фронта. Оборона 3-й румынской армии была прорвана к исходу дня на двух участках. Сталинградский фронт начал свое наступление 20 ноября. 23 ноября, нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов замкнули кольцо ее окружения. В окружение попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии, а также частично и 4-й танковой армии противника. 12 декабря 1942 года немецкое командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска ударом из района поселка Котельниково (ныне город Котельниково, - Прим. ред), но цели не достигло. С 16 декабря было развернуто наступление советских войск на Среднем Дону. Именно оно вынудило немецкое командование окончательно отказаться от деблокирования окруженной группировки. Уже к концу декабря 1942 года враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, а его остатки отброшены на 150-200 километров. Благодаря этому удалось создать благоприятные условия для ликвидации окруженной под Сталинградом группировки. Операция "Кольцо" Под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского для разгрома окруженных войск Донским фронтом была проведена операция под кодовым названием "Кольцо". Планировалось последовательное уничтожение противника: вначале в западной, затем в южной части кольца окружения, а затем — расчленение оставшейся группировки на две части ударом с запада на восток и ликвидацию каждой из них. Операция была начата 10 января 1943 года. 26 января 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией, в результате чего вражеская группировка была рассечена на две части. 31 января 1943 года прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля — северная. Это было завершением уничтожения окруженного противника. С 10 января по 2 февраля 1943 года в плен было взято свыше 91 тысячи человек. Около 140 тысяч человек было уничтожено в ходе наступления. В ходе Сталинградской наступательной операции были разгромлены 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия, а также немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек и в Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Стойкость, мужество и героизм... Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы не только захватили стратегическую инициативу, но и удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталинградом смогло подорвать доверие к Германии со стороны ее союзников и поспособствовать активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция были вынуждены отказаться от планов активных действий против СССР. Победа под Сталинградом - результат несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. Десятки тысяч солдат и офицеров за боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, были удостоены правительственных наград, 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские. Советское правительство в честь героической обороны города учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены 754 тысячи его защитников. 1 мая 1945 года Сталинграду приказом Верховного главнокомандующего было присвоено почетное звание города-героя. 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне город-герой наградили орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". В городе свыше 200 исторических мест, которые связаны с его героическим прошлым, - мемориальный ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, Дом солдатской славы (Дом Павлова) и другие. В 1982 году в городе был открыт Музей-панорама "Сталинградская битва". Надира Коннова Следующая >