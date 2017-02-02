В Волгограде реконструируют набережную за 266 млн рублей

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на администрацию региона, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидии Волгоградской области на строительство инфраструктурного проекта.

По данным комитета строительства Волгоградской области, средства региону, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, выделены впервые. Обновление инфраструктурного проекта будет происходить в два этапа. Сначала на территории Центральной набережной Волгограда в текущем году обновят наружное электроснабжение и причальную стенку в границах речного порта. На втором этапе планируется благоустройство территории набережной.

Отметим, что про необходимость ремонта причальной стенки речного порта говорят уже давно. За 30 лет эксплуатации на ней ни разу не производился капитальный ремонт и сейчас она находится в аварийном состоянии. Это было подтверждено заключением Санкт-Петербургского госуниверситета водных коммуникаций. Специалисты проводили обследование сооружения в 2011 году.

В конце 2015 года власти поднимали вопрос о переносе стоянки пассажирских судов с Центральной набережной Волгограда в город Волжский. Причиной явилась невозможность использования причальной стенки для швартовки судов. Стоимость ремонта сооружения на тот момент оценивалась в 100 миллионов рублей.

Надира Коннова