На Мамаевом Кургане прошло возложение цветов Печать
02.02.2017 14:38

На Мамаевом Кургане провели скромную церемонию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, прилетевший в Волгоград несколько часов назад, возложил цветы на Мамаевом Кургане. Для местных властей посещение главной высоты России в 74-ую годовщину победы в Сталинградской битве стало, видимо, обычным протоколом.


Как передаёт корреспондент ИА «СоцИнформБюро» с места событий, в этом году празднование годовщины Сталинградской битвы началось довольно скупо.

Посещение священного места России стало обычным протокольным собранием, нежели данью памяти и уважения к советским воинам, сражавшихся и погибавших за главную высоту страны.

Володин и Бочаров 2 февраля 2017

Список посетивших мемориальный комплекс был довольно скромен: губернатор Андрей Бочаров с главой Волгограда Андреем Косолаповым, прибывшая из столицы делегация во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, руководители всех силовых структур и общественных организаций, ветераны, немногочисленные горожане и пресса. К слову, последних было примерно тоже самое количество, что и участников возложения.

74-я годовщина победы в Сталинградской битве

Традиционного церемониального восхождения к Родине-матери не было. Немноголюдная процессия поднесла цветы к Вечному огню и надгробной плите на могиле Героя Советского Союза В.И. Чуйкова, что напоминало по большей части протокольное мероприятие? нежели дань уважения подвигу советских солдат.

Отметим, что в прошлые годы 2 февраля в Волгограде имело большую значимость.

Раньше главная высота России собирала в этот памятный день молодёжь и ветеранов, обычных горожан и видных деятелей города, представителей власти и общественных организаций. Мамаев Курган буквально сплачивал народ.

Празднование 73-1 годовщины победы в Сталинградской Битве

Молодые поколения проносили от подножия мемориального комплекса 200-метровые полотна георгиевской и сталинградской лент, соединявшие прошлое с настоящим и позволявшие каждому присутствующему стать ближе к великой Победе, изменившей ход войны.

Сегодняшнее мероприятие, отличившееся малочисленностью и чрезмерной сдержанностью отдавало оттенком одиночества. Одиноким чувствовался не только Мамаев Курган, но и весь Волгоград.


Лилия Финько

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