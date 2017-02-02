Шесть лет за три детских жизни Печать
02.02.2017 16:00

Шесть лет за три детских жизни

Водитель автобуса, сбивший в октябре прошлого года трёх девочек в резонансном ДТП под Волгоградом, был приговорён судом к шести годам исправительной колонии общего режима.


Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, сегодня, 2 февраля, Иловлинский районный суд вынес обвинительный вердикт в отношении 27-летнего Магомеда Гасанова по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, 30 октября 2016 года около 11:40 минут на 73 км трассы Волгоград-Москва водитель Гасанов за рулём пассажирского автобуса сбил трёх детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

От страшного удара две девочки пяти и 12 лет погибли на месте. Их 11-летняя сестра скончалась в карете скорой помощи.

У сопровождавшей девочек их бабушки после трагедии случился шок, и ей понадобилась медицинская и психологическая помощь.

Как оказалось позднее, Гасанов отправился в рейс, несмотря на неисправности в тормозной системе автобуса и сломанный звуковой сигнал.

В ходе расследования подсудимый признал свою вину в полном объёме.

По приговору суда Гасанову предстоит провести 6 лет в исправительной колонии общего режима без учёта нахождения под стражей. Также осуждённый лишён права три года управлять транспортными средствами.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.


Лилия Финько

Фото: социальные сети

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