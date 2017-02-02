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|Шесть лет за три детских жизни
|02.02.2017 16:00
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По данным следствия, 30 октября 2016 года около 11:40 минут на 73 км трассы Волгоград-Москва водитель Гасанов за рулём пассажирского автобуса сбил трёх детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
От страшного удара две девочки пяти и 12 лет погибли на месте. Их 11-летняя сестра скончалась в карете скорой помощи.
У сопровождавшей девочек их бабушки после трагедии случился шок, и ей понадобилась медицинская и психологическая помощь.
Как оказалось позднее, Гасанов отправился в рейс, несмотря на неисправности в тормозной системе автобуса и сломанный звуковой сигнал.
В ходе расследования подсудимый признал свою вину в полном объёме.
По приговору суда Гасанову предстоит провести 6 лет в исправительной колонии общего режима без учёта нахождения под стражей. Также осуждённый лишён права три года управлять транспортными средствами.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Фото: социальные сети
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