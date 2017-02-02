К 2035 году демографический кризис в России стабилизируется

Демографы привели данные, согласно которым численность граждан к 2035 году может остаться на нынешнем уровне. Об этом «СоцИнформБюро» стало известно из проекта «Российский демографический лист-2016». В нем участвуют специалисты из РАНХиГС, Росстата и Международного института прикладного системного анализа. По прогнозам ученых, ожидается сокращение населения примерно на 83 тысячи человек, то есть с 146,7 млн в настоящий момент до 146,6 млн в будущем. При таком раскладе можно говорить о стабилизации демографического положения в России.

В прошлом году за 9 месяцев естественный прирост населения составил более 18 тысяч человек. С января по сентябрь 2016 родились 1435,3 тысячи, умерли – 1417,1 тысячи человек. Ожидается, что средняя продолжительность жизни россиян будет близка к 72 годам. Среди мужчин это будет 66,60 лет, среди женщин – 77,23 года. Напомним, что ранее расчёты ученых были более пессимистичные: прогнозировали высокую вероятность убыли населения и численность в 128 млн. На новые данные оказали влияние несколько положительных факторов за последние годы, а именно: рост рождаемости, снижение младенческой и материнской смертности. Как считает министр труда и соцзащиты Максим Топилин, положительной динамики в продолжительности жизни и приросте населения удалось добиться благодаря мерам господдержки семей в связи с рождением и воспитанием детей, которые показали высокую демографическую эффективность. Однако, по словам экспертов, не стоит торопиться с выводами о прекращении демографического кризиса. В будущем его проявления немного поменяют ракурс – на экономику негативно повлияет растущий перекос в пропорциях работающего и неработающего населения. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >