Названа дата проведения «Тотального диктанта»

Сегодня в Новосибирске состоялась ежегодная конференция организаторов и экспертов «Тотального диктанта», на которой была объявлена дата проведения всероссийской акции.

Так, в 2017 году «Тотальный диктант» пройдет во многих городах страны 8 апреля.

Как сообщают организаторы, текст для акции уже подготовлен одним из современных российских писателей.

- Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а следовательно, и самой акции, – сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Напомним, что в прошлом году «Тотальный диктант» на территории Волгоградской области написало 660 человек. 309 из них пришли проверить свои знание в областную библиотеку им. Максима Горького.

Для справки:

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция. Цель мероприятия – дать возможность каждому проверить свое знание русского языка и побудить интерес к повышению грамотности. Идея диктанта родилась в Новосибирске в начале 2000-х годов.

Юлия Соболева

Фото: Тотальный диктант