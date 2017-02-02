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|Названа дата проведения «Тотального диктанта»
|02.02.2017 17:23
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Сегодня в Новосибирске состоялась ежегодная конференция организаторов и экспертов «Тотального диктанта», на которой была объявлена дата проведения всероссийской акции.
Так, в 2017 году «Тотальный диктант» пройдет во многих городах страны 8 апреля.
Как сообщают организаторы, текст для акции уже подготовлен одним из современных российских писателей.
- Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а следовательно, и самой акции, – сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.
Напомним, что в прошлом году «Тотальный диктант» на территории Волгоградской области написало 660 человек. 309 из них пришли проверить свои знание в областную библиотеку им. Максима Горького.
Для справки:
«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция. Цель мероприятия – дать возможность каждому проверить свое знание русского языка и побудить интерес к повышению грамотности. Идея диктанта родилась в Новосибирске в начале 2000-х годов.
Юлия Соболева
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