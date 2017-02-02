Кировский район на три дня останется без воды

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгограда, ремонтные работы будут производиться в границах от 1-го переулка Короленко до улицы Молодежной.

Работы на данном участке будут производиться с 18.00 3 февраля до 7.00 6 февраля.

Водоснабжение будет временно ограничено по следующим адресам:

Жилые дома:

-ул. Кирова № 94,98,98а,98б,96;

-ул. Колосовая №№ 6,8а;

Частный сектор:

-ул. Кирова № 97-109;

-ул. Аврорская № 69-75, 92-104;

-ул. Сурикова № 22-28, 21-29;

-ул. Параллельная № 60,62;

-ул. Усть-Бузулукская № 2-18;

-ул. Шевченко № 1-27, 2-26;

-ул. Достоевского № 27-29;

-пер. Короленко № 1-29.

Администрация города обещает на время ограничения подачи ресурсов организовать подвоз воды в район.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»