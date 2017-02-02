Кировский район на три дня останется без воды Печать
02.02.2017 17:59

Кировский район на три дня останется без воды

В связи с обновлением аварийных участков водопроводной сети на некоторых улицах Кировского района ограничат водоснабжение.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгограда, ремонтные работы будут производиться в границах от 1-го переулка Короленко до улицы Молодежной.

Работы на данном участке будут производиться с 18.00 3 февраля до 7.00 6 февраля.

Водоснабжение будет временно ограничено по следующим адресам:

Жилые дома:
-ул. Кирова № 94,98,98а,98б,96;
-ул. Колосовая №№ 6,8а;

Частный сектор:
-ул. Кирова № 97-109;
-ул. Аврорская № 69-75, 92-104;
-ул. Сурикова № 22-28, 21-29;
-ул. Параллельная № 60,62;
-ул. Усть-Бузулукская № 2-18;
-ул. Шевченко № 1-27, 2-26;
-ул. Достоевского № 27-29;
-пер. Короленко № 1-29.

Администрация города обещает на время ограничения подачи ресурсов организовать подвоз воды в район.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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