Российские эксперты прибыли в Каир Печать
03.02.2017 04:07

Российские эксперты прибыли в Каир

 Российские эксперты прибыли в столицу Египта для инспекции аэропорта.


В специальную группу экспертов входят десять человек, визит которых планируется на три дня. Не исключено, что группа российских экспертов сумеет проинспектировать аэропорт Каира более оперативно.

Во время инспекции эксперты проведут осмотр второго терминала аэропорта, а также оценят работу досмотрового и биометрического оборудования для контроля персонала и проверят систему видеонаблюдения, - сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как ожидается, данная проверка должна стать последней перед рассмотрением вопроса о восстановлении воздушного авиасообщения между Россией и Египтом.

Фото – официальный сайт Каира

Евгений Иванов

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