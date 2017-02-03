Волгоградцы подписывают петицию против ликвидации маршруток в городе

На популярном сайте гражданских инициатив появилась петиция под заголовком "Запретить ликвидацию востребованных маршрутов в городе Волгограде". Газомоторные автобусы, которыми городская администрация намерена заменить маршрутные такси, не вызывают у жителей города доверия. Горожане считают, что громоздкому транспорту не место на узких и длинных улицах Волгограда. Петицию планируют направить губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, председателю комитета транспорта, промышленности и связи Дмитрию Веркину и начальнику отдела транспорта промышленности и связи Наталье Григорян. Напомним, что с улиц города Волгограда уже этой весной уберут более 80-ти маршрутов. В это число входят маршрутные такси, автобусы и троллейбусы маршрутов №18 и №11. Согласно распоряжению председателя комитета транспорта, промышленности и связи мэрии Волгограда Дмитрия Веркина, ликвидация начнётся с середины апреля 2017 года и продолжится до конца мая. - Вместо полюбившихся и привычных маршрутов горожан ожидают новые автобусные маршруты, которые в полной мере не отвечают требованиям горожан, - написала в петиции жительница Волгограда Анастасия Цешковская. Автор инициативы указывает, что новые маршруты не дублируют ликвидируемые, а из этого следует, что до пунктов назначения жители города будут добираться с пересадками, а кто-то и вовсе будет отрезан от цивилизации. Например, Кировский и Красноармейский район остается без транспорта, "Горная поляна", "Верхняя Ельшанка", "Авиагородок" и так далее. - Жителей города лишат не только отлаженного маршрута, который нарабатывался годами, но и взамен обеспечат неудобными, неповоротливыми газомоторными автобусами, не предназначенными для узких и длинных улиц города. А завершать свой рабочий день они явно будут не после 00:00, как это было на маршрутках и троллейбусах. Что делать тем, кто работает до позднего времени? Передвигаться пешком? Ездить на такси? Работать только на один проезд? Неповоротливые автобусы создадут самый настоящий дорожный коллапс, - указывает автор петиции. В своем обращении автор инициативы предлагает выход из сложившейся ситуации: закупить комфортные и вместительные микроавтобусы. Тем более на большинстве прибыльных маршрутов, которые собираются закрыть, такие уже есть. Например, на маршруте 10А. Этот маршрут весьма востребован, потому что дублеров у него нет и на нём можно добраться почти в любую точку города. - Всё же весьма приятно утром доехать без пересадок и сберечь свои нервы, чем всё утро быть озадаченным тем, как и на чём, уехать на работу. Жители города не согласны с таким решением. Мы хотим выбирать удобный транспорт, тем более администрация подчеркивала не раз, что выбор за жителями города, - резюмирует Анастасия Цешковская. На момент публикации под петицией свои подписи оставили 3214 человек. Под обращением волгоградцы активно высказывают свое мнение. Так, Виктория Баринова считает, что данные реформы направлены на ухудшение положения горожан. - Во первых, возрастут расходы на транспорт, во вторых, увеличится время, которое необходимо будет потратить на маршрут. Важно проводить реформы, которые направлены на благо людей, а не наоборот, - написала волгоградка. Владимир Иванов отметил в комментариях, что он за честную конкуренцию и за свободу выбора транспорта, которым хочет пользоваться. Александр Голубев резонно заметил, что "Питеравто" ничем не отличается от маршруток. - Такой же коммерсант, только с бюджетными дотациями. Проездные билеты не действуют. Две остановки с пересадкой - заплати 40 рублей, - написал в комментариях мужчина. Напомним, что "Питеравто" обошелся Волгограду в 1,6 миллиардов рублей бюджетных денег. "Заезжая" компания активно поддерживается городскими властями, в то время как местные перевозчики остаются не у дел. Надира Коннова Следующая >