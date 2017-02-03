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|В Волгограде на выходных потеплеет до 0 градусов
|03.02.2017 10:21
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, первая неделя февраля завершится теплой погодой.
4 февраля в городе ожидается небольшой снег. Ночью ударит морозец до -18...-20 градусов, зато днем температура воздуха составит -7...-9 градусов. Скорость ветра днем составит 8-13 м/с.
В ночь на 5 февраля в городе начнется метель. Днем осадки продолжатся в виде мокрого снега. Приятным завершением недели станет нулевая температура воздуха. Омрачит такую теплую погоду только сильный ветер 6-11 м/с с порывами до 13-18 м/с.
Юлия Соболева
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