В Волгограде на выходных потеплеет до 0 градусов

Синоптики прогнозирует осадки и существенное потепление на территории города. Однако подпортит настроение горожанам сильный ветер. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, первая неделя февраля завершится теплой погодой. 4 февраля в городе ожидается небольшой снег. Ночью ударит морозец до -18...-20 градусов, зато днем температура воздуха составит -7...-9 градусов. Скорость ветра днем составит 8-13 м/с. В ночь на 5 февраля в городе начнется метель. Днем осадки продолжатся в виде мокрого снега. Приятным завершением недели станет нулевая температура воздуха. Омрачит такую теплую погоду только сильный ветер 6-11 м/с с порывами до 13-18 м/с. Юлия Соболева

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