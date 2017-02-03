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От Володина скрыли проблемы волгоградцев Печать
03.02.2017 11:38

Федеральный чиновник не узрел

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 февраля прибыл в Волгоград, чтобы принять участие в праздновании 74-й годовщины победы в Сталинградской битве. Волгоградские чиновники, встретив высокопоставленного гостя, повезли его в объезд, сделав при этом большой крюк, дабы тот не узрел "флешмоб" жителей Гумрака.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в Волгограде Володин провел один день. Он проверил выполнение программы "Наш двор – наш дом", которая была запущена прошлым летом по его инициативе, поучаствовал в праздновании 74-й годовщины победы в Сталинградской битве, посмотрел на новый дом на улице Космонавтов, отстроенный вместо разрушенного взрывом газа в декабре 2015 и пообщался с местными социально-ориентированными НКО.

Что же не увидел Вячеслав Володин, так это "флешмоб" жителей Гумрака, протестующих против беспредела чиновников - его повезли в объезд, из-за чего чуть не сорвали программу визита. Также не увидел он и тех людей, кто независим от власти и  кто может открыто говорить об истинном положении вещей - их просто не пригласили. Как оказалось, был лишь узкий круг тех лояльных, которых предварительно тщательно подбирали в администрации губернатора Волгоградской области.

Напомним, жители Гумрака 2 февраля, в День победы в Сталинградской битве, повесили на фасады своих домов огромные плакаты с цитатами президента России Владимира Путина и словами обращения к региональным и городским властям, в надежде в очередной раз привлечь внимание к своей проблеме. Волгоградцы возмущены условиями реконструкции автотрассы из аэропорта в центр Волгограда. Ремонт дороги принес им неудобства: люди оказались отрезанными от собственных домов. Теперь довольно проблематично заехать к себе во двор или гараж, так как нет ни одного съезда. В скором времени вдоль новой дороги, и, соответственно, вдоль жилого сектора, появится трехметровое ограждение. Жизнь жителей Гумрака превратилась в борьбу за отстаивание своих прав. Чтобы этот "флешмоб" не попал в поле зрения спикера нижней палаты Федерального собрания, организаторы визита повезли его в объезд, сделав при этом большой крюк.

В Волгограде в рамках своего краткосрочного визита Вячеслав Володин встретился с представителями региональных социально-ориентированных НКО. Продуктивной дискуссии не получилось, так как "уйти в неформальность", как предложил Володин, не удалось. Говорить откровенно без публичных отчетов и похвалы властям никто не посмел.

По словам волгоградского политконсультанта Дмитрия Бессонова, Вячеслав Володин умеет отсекать правду от лжи и те "потёмкинские деревни", которые вчера попытались воздвигнуть местные чиновники, скорее всего, его не провели.

- Вячеслав Викторович Володин, безусловно, является одним из тех людей, кто управляет реальными политическими процессами в нашей стране. И я сейчас говорю не только о должности четвертого по статусу руководителя России. Я говорю о его реальном политическом весе и значении. Будучи внешне открытым, Володин был и остается очень жестким человеком - иначе и быть не может - ведь он один из ключевых игроков на нынешнем политическом поле. И он очень хорошо отскает правду от лжи. "Потёмкинские деревни", которые вчера попытались воздвигнуть чиновники администрации Волгоградской области, я думаю, его не обманули. Часть выводов, насколько мне известно, была сделана ещё вчера. О более серьезных последствиях визита мы еще услышим. Иными словами, руководство области, пытаясь залакировать нелакируемое, потеряло ещё одного союзника федерального масштаба, - отметил Дмитрий Бессонов.

Надира Коннова

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