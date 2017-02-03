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|Москвичам покажут Китайгородскую стену XVI века
|03.02.2017 13:41
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Главным экспонатом выставки станет, в первую очередь, фрагмент основания Китайгородской стены, для которой в настоящее время строят крышу подземного зала. Вторым основным экспонатом будут фрагменты Великой улицы. Также в музее планируется представить берестяную грамоту и клад серебряных монет, которые обнаружили на территории парка. Конечный вариант экспозиции будет обсуждаться на ближайшем заседании методического совета, организованного Мосгорнаследием.
Напомним, что территория парка «Зарядье» считается одним из старейших исторических районов столицы. В 2015 году во время археологических работ были найдены остатки трех ярусов деревянной мостовой и срубов домов. По словам ученых, это были обнаружены фрагменты древнейшей Великой улицы.
В XII веке она проходила от Еленинских ворот до Кремля к берегу Москвы-реки, то есть к торговой пристани. Однако в XVI веке возвели Китайгородскую стену, и Великая улица оказалась отрезана от выхода к пристани, потеряв свою значимость среди горожан. Ее переименовали в Мокринский переулок, названный в честь близлежащей церкви Николы Мокрого – покровителя моряков и тех, кто путешествует по водам.
Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»
Фото: социальные сети
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