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Стадиону «Волгоград Арена» остался триместр на завершение основных работ Печать
03.02.2017 15:14

Стадиону «Волгоград Арена» остался триместр на завершение основных работ

На возводимом стадионе «Волгоград Арена» приступили к снятию временных удерживающих конструкций, чтобы продолжить основные монтажные работы.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе АО «Стройтрансгаз», в настоящий момент строители демонтируют металлический механизм, при помощи которого возвышающиеся элементы стадиона удерживались в проектном положении в процессе монтажных работ.

Продолжается монтаж фасада спортплощадки с компрессионным кольцом. Полным ходом идут отделочные работы и установка инженерных сетей.
Работники возводят центральную лестницу шириной 123 метра, по бокам которой расположатся подъёмы для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Стадион Арена

«Сдача объекта планируется в соответствии с госконтрактом в ноябре текущего года», отметили в ведомстве.

Между тем, напомним, вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко в ходе декабрьского посещения волгоградских строительных объектов отметил некоторое отставание стадиона по срокам сдачи.

- Хочу вам сказать, что в целом ход строительства на хорошем уровне, но хотел бы, чтобы и заказчики и подрядчики свой темп не сбавляли. Всё равно есть небольшое отставание. Не забывайте, конец мая — критическая точка и в это время мы уже должны засеять газон. По тренировочной площадке также есть отставание, поэтому тоже не стоит сбавлять темп, - сообщил Мутко во время пресс-конференции.

Таким образом, строителям главной строительной площадки осталось три месяца, чтобы завершить основные работы и заняться засевом газона.

Лилия Финько

Фото: пресс-служба АО "Стройтрансгаз"

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