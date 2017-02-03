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|Стадиону «Волгоград Арена» остался триместр на завершение основных работ
|03.02.2017 15:14
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Продолжается монтаж фасада спортплощадки с компрессионным кольцом. Полным ходом идут отделочные работы и установка инженерных сетей.
«Сдача объекта планируется в соответствии с госконтрактом в ноябре текущего года», отметили в ведомстве.
Между тем, напомним, вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко в ходе декабрьского посещения волгоградских строительных объектов отметил некоторое отставание стадиона по срокам сдачи.
- Хочу вам сказать, что в целом ход строительства на хорошем уровне, но хотел бы, чтобы и заказчики и подрядчики свой темп не сбавляли. Всё равно есть небольшое отставание. Не забывайте, конец мая — критическая точка и в это время мы уже должны засеять газон. По тренировочной площадке также есть отставание, поэтому тоже не стоит сбавлять темп, - сообщил Мутко во время пресс-конференции.
Таким образом, строителям главной строительной площадки осталось три месяца, чтобы завершить основные работы и заняться засевом газона.
Лилия Финько
Фото: пресс-служба АО "Стройтрансгаз"
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