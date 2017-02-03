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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на кабмин, российское правительство приняло закон о повышении суммы штрафа при отказе водителей пропускать пешеходов. На данный момент подобное правонарушение карается штрафом в размере 1500 рублей. Теперь же предлагается увеличить эту сумму до 2500 рублей.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении ведомства.
Речь ведется не только о пропуске пешеходов, но и других участников движения, например велосипедистов, пользующихся преимуществом в движении.
Надира Коннова
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