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|«Конфил» остался без руководства
|03.02.2017 16:35
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Между тем, такая мера в отношении руководителя кондитерской фабрики может быть связана с некими внутренними проблемами на предприятии.
По информации источника, близкого к руководству«Конфила», в коллективе фабрике давно чувствовалось психологическое напряжение. Сотрудники разделились на несколько враждующих между собой групп. Особо активные стремились сместить руководство.
В подтверждение этих слов стоит и тот факт, что в конце прошлого года в Администрацию президента РФ и Генпрокуратуру работники «Конфила» направили коллективную жалобу по поводу денежных махинаций Цубенко, поставившие известную фабрику под угрозу банкротства.
Авторы письма указали на якобы имевшее место хищение директором свыше 6 миллионов рублей, находившихся на счету предприятия.
Более того, Цубенко, сообщается в письме, лично выписывала себе большие, вплоть до миллионы рублей премии, в то время как заработная плата её подчинённых не повышалась в течение продолжительного времени.
В связи с жалобой работников «Конфила» сотрудники прокуратуры организовали процессуальную проверку, в ходе которой, по словам источника, была изъята вся документация с нарушением процессуальных норм.
Обвинения сотрудников в свой адрес, а также действия следователей Цубенко назвала частью рейдерского захвата и написала заявление в правоохранительные органы о превышении должностных полномочий работников прокуратуры.
Тем временем, журналисты портала ВолгаПромЭксперт провели исследование финансовой отчётности «Конфила», которое не подтвердило версию о возможном разорении предприятия.
Финансовые показатели за III квартал прошлого года, обнародованные в сети, говорят о том, что «Конфил» крепко стоит на ногах.
За этот период было произведено продукции на 153,2 млн рублей, что составило на 85 млн рублей больше, чем за тот же период в 2015 году.
Между тем, снятие с должности Цубенко может говорить о том, что какие-либо подозрения в отношении неё в ходе процессуальной проверки всё же подтвердились.
Сама г-жа Цубенко отказалась комментировать своё отстранение.
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