«Конфил» остался без руководства



Как подтвердили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе суда, Цубенко действительно была временно отстранена от должности, однако подробности дела комментировать отказались.

Между тем, такая мера в отношении руководителя кондитерской фабрики может быть связана с некими внутренними проблемами на предприятии.

По информации источника, близкого к руководству«Конфила», в коллективе фабрике давно чувствовалось психологическое напряжение. Сотрудники разделились на несколько враждующих между собой групп. Особо активные стремились сместить руководство.

В подтверждение этих слов стоит и тот факт, что в конце прошлого года в Администрацию президента РФ и Генпрокуратуру работники «Конфила» направили коллективную жалобу по поводу денежных махинаций Цубенко, поставившие известную фабрику под угрозу банкротства.

Авторы письма указали на якобы имевшее место хищение директором свыше 6 миллионов рублей, находившихся на счету предприятия.

Более того, Цубенко, сообщается в письме, лично выписывала себе большие, вплоть до миллионы рублей премии, в то время как заработная плата её подчинённых не повышалась в течение продолжительного времени.

В связи с жалобой работников «Конфила» сотрудники прокуратуры организовали процессуальную проверку, в ходе которой, по словам источника, была изъята вся документация с нарушением процессуальных норм.

Обвинения сотрудников в свой адрес, а также действия следователей Цубенко назвала частью рейдерского захвата и написала заявление в правоохранительные органы о превышении должностных полномочий работников прокуратуры.

Тем временем, журналисты портала ВолгаПромЭксперт провели исследование финансовой отчётности «Конфила», которое не подтвердило версию о возможном разорении предприятия.

Финансовые показатели за III квартал прошлого года, обнародованные в сети, говорят о том, что «Конфил» крепко стоит на ногах.

За этот период было произведено продукции на 153,2 млн рублей, что составило на 85 млн рублей больше, чем за тот же период в 2015 году.

Чистая прибыль предприятия за 2015 год составила 60, 3 млн рублей, увеличившись за год на 14,1 млн (по сравнению, в 2015- 46, 2 млн рублей).

Между тем, снятие с должности Цубенко может говорить о том, что какие-либо подозрения в отношении неё в ходе процессуальной проверки всё же подтвердились.

Сама г-жа Цубенко отказалась комментировать своё отстранение.



Лилия Финько