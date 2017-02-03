ОАО ЕДКММ
«Конфил» остался без руководства Печать
03.02.2017 16:35

«Конфил» остался без руководства

Генеральный директор ЗАОр «Народное предприятие «Конфил» Ольга Цубенко была отстранена от должности по решению Ворошиловского районного суда по ходатайству отдела полиции №5.


Как подтвердили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе суда, Цубенко действительно была временно отстранена от должности, однако подробности дела комментировать отказались.

Между тем, такая мера в отношении руководителя кондитерской фабрики может быть связана с некими внутренними проблемами на предприятии.

По информации источника, близкого к руководству«Конфила», в коллективе фабрике давно чувствовалось психологическое напряжение. Сотрудники разделились на несколько враждующих между собой групп. Особо активные стремились сместить руководство.

В подтверждение этих слов стоит и тот факт, что в конце прошлого года в Администрацию президента РФ и Генпрокуратуру работники «Конфила» направили коллективную жалобу по поводу денежных махинаций Цубенко, поставившие известную фабрику под угрозу банкротства.

Авторы письма указали на якобы имевшее место хищение директором свыше 6 миллионов рублей, находившихся на счету предприятия.

Более того, Цубенко, сообщается в письме, лично выписывала себе большие, вплоть до миллионы рублей премии, в то время как заработная плата её подчинённых не повышалась в течение продолжительного времени.

В связи с жалобой работников «Конфила» сотрудники прокуратуры организовали процессуальную проверку, в ходе которой, по словам источника, была изъята вся документация с нарушением процессуальных норм.

Обвинения сотрудников в свой адрес, а также действия следователей Цубенко назвала частью рейдерского захвата и написала заявление в правоохранительные органы о превышении должностных полномочий работников прокуратуры.

Тем временем, журналисты портала ВолгаПромЭксперт провели исследование финансовой отчётности «Конфила», которое не подтвердило версию о возможном разорении предприятия.

Финансовые показатели за III квартал прошлого года, обнародованные в сети, говорят о том, что «Конфил» крепко стоит на ногах.

За этот период было произведено продукции на 153,2 млн рублей, что составило на 85 млн рублей больше, чем за тот же период в 2015 году.
Чистая прибыль предприятия за 2015 год составила 60, 3 млн рублей, увеличившись за год на 14,1 млн (по сравнению, в 2015- 46, 2 млн рублей).

Между тем, снятие с должности Цубенко может говорить о том, что какие-либо подозрения в отношении неё в ходе процессуальной проверки всё же подтвердились.

Сама г-жа Цубенко отказалась комментировать своё отстранение.


Лилия Финько

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru