Волгоградские достопримечательности покажут на конкурсе «Диво России»

Основные достопримечательности Волгоградской области будут продемонстрированы в номинации «Туристические маршруты и экскурсии».

Жюри будет показана видеопрезентация 5 экскурсионных маршрутов «Дорогами мировых религий», «Как за Доном казаки гуляют», «Родина не по учебнику. Поселок Пятиморск», «Город-герой Волгоград» и «Прогулки по Царицыну». Данные маршруты были разработаны в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Кроме маршрутов Волгоградской области свой ролик в очередной раз представит музей-заповедник «Старая Сарепта» в номинации «Историко-археологические и религиозные объекты, музеи».

Волгоградская «Сарепта» в данном конкурсе участвует уже не первый год. В 2016 году в номинации «Объекты приключений и событийного туризма» от музея участвовало видео «Горчица 3D», занявшее 3 место по ЮФО.

Отметим, что «Диво России» - всероссийский конкурс видеопрезентаций, который проходит уже 4 год при поддержке Ростуризма. Основная цель конкурса - стимулировать внутренний туризм, просвещать и повышать интерес к истории России.

Юлия Соболева

Фото: Комитет культуры Волгоградской области

Видео: Диво России