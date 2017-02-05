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|Жестокие игры: купленные в ПАТП №7 проездные не действуют на автобусы "Питеравто"
|05.02.2017 10:19
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Как стало известно "СоцИнформБюро", на нового иногороднего перевозчика, работающего в Волгограде под названием "Волгоградский автобусный парк", начали поступать жалобы от горожан. Оказывается, гражданские проездные не действуют в автобусах "Питеравто". Кондукторы ссылаются на внутреннее распоряжение о недействительности проездных, купленных в ПАТП 7.
Жительница Волгограда поделилась в соцсети, что купив 31 января в автобусе N77 гражданский проездной на февраль-месяц и предварительно спросив, действует ли проездной на автобусы от "Питеравто", получила положительный ответ. Однако 4 февраля столкнулась с тем, чего совершенно не ожидала. Кондуктор автобуса N85 заявила, что проездной билет недействительный, так как "это коммерческий транспорт и у них вышло внутреннее распоряжение о недействительности проездных, купленных в ПАТП 7".
Волгоградке пришлось выйти на следующей остановке. При этом она отметила, что прямого автобусного маршрута до работы нет и нужна пересадка. И теперь, оплатив за гражданский проездной билет 900 рублей, нужно снова оплачивать 20 рублей за каждую поездку.
К сожалению, получить комментарий по вопросу, почему два перевозчика - "Волгоградский автобусный парк и ПАТП №7 - не договорились между собой, и почему проездные муниципального предприятия не действуют на маршрутах иногороднего предпринимателя, не удалось. Однако, обратившись к порталу волгоградской администрации, читаем в пресс-релизе от 30 декабря 2016 года: "для удобства пассажиров на первом этапе внедрения новой системы в городском транспорте продолжат действовать традиционные проездные билеты" и далее, что "улучшение качества пассажирского обслуживания – одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития региона". Очевидно, что в городе "рулит", во всех смыслах, иногородний предприниматель, а местные перевозчики остаются не у дел.
Надира Коннова
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