Депутат Волгоградской облдумы обещал разобраться с проблемой жителей Гумрака

Волгоградцы обратились к депутату Волгоградской облдумы Николаю Лукьяненко с просьбой разобраться в их проблеме. Речь идет о реконструкции автотрассы из аэропорта в центр Волгограда. Ремонт дороги принес им массу неудобств. Как стало известно "СоцИнформБюро", жители Гумрака 2 февраля обратились к депутату облдумы в надежде на решение их проблемы. Уже на следующий день Николай Лукьяненко выехал на место, чтобы лично пообщаться с горожанами. По словам депутата, общий нерв у людей зашкаливает. Любому приезжающему депутату или чиновнику жители Гумрака не доверяют и все передвижения и слова фиксируют на любительскую камеру. Осмотревшись на месте, депутат отметил, что новая дорога в аэропорт в среднем на метр ниже прежнего уровня. При этом особенно пострадала нечетная сторона улицы Ленина, ведущей в аэропорт (по направлению из центра - правая). - Там, где раньше был тротуар и у каждого двора были посажены деревья (в доказательство люди показывают фото, как было) сейчас срыт грунт и сделан технический проезд. В итоге жители не могут попасть с дороги в собственные дома. Те, у кого есть машины, при имеющихся гаражах не могут в них заехать и вынуждены парковаться на улице. Сегодня ситуация выглядит как ошибка в расчётах при проектировании, - указывает депутат облдумы. Лукьяненко отмечает, что тротуара сейчас нет в принципе. Люди жалуются, что особенно тяжело приходится старикам и больным, тем, кому физически непросто передвигаться по буеракам. Кроме того, жители категорически против запланированной установки шумозащитного экрана. - Во-первых, не хотят, цитирую, "быть отгороженными от остального мира". А во-вторых, в один голос говорят о будущих неудобствах: расстояние между экраном и домом в некоторых местах будет менее 4-х метров, - отмечает депутат. Ситуация одинаковая не для всех домовладений, но у жителей есть единые требования. Вместо защитного экрана волгоградцы предлагают сделать забор в единой стилистике для каждого двора. Такой, кстати, делался ещё во времена Хрущева и частично сохранился до сих пор (деревянный зелено-голубой с кирпичными колоннами - на фото). Именно его приводят в пример жители Гумрака. Также горожане просят восстановить зеленые насаждения и сделать тротуар вдоль домов. - Ситуация сложная. Важно, чтобы пострадавших сторон в ней не было. А исполнители-дорожники, жители и власть, как заказчик строительства, услышали друг друга и пришли к компромиссу. В понедельник получу от жителей все документы. Будем разбираться, - резюмирует Николай Лукьяненко. Напомним, уставшие от борьбы за отстаивание своих прав, жители Гумрака устроили 2 февраля, в День победы в Сталинградской битве, протестный "флешмоб". Волгоградцы повесили на фасады своих домов огромные плакаты с цитатами президента России Владимира Путина и словами обращения к региональным и городским властям. Жители Гумрака втайне надеялись, что прибывший в этот день в город-герой Вячеслав Володин обратит внимание на большие плакаты, однако волгоградские чиновники, встретив высокопоставленного гостя, повезли его в объезд, сделав при этом большой крюк, дабы тот не узрел "флешмоб". Массовые жалобы от жителей Гумрака начали поступать с момента, как рабочие приступили к активной реконструкции на проезжей части шоссе Авиаторов от аэропорта до въезда в центр Волгограда. Все это не вызвало у жителей бурной радости. Люди почти сразу же заметили нарушения. Волгоградцы подали жалобу в региональный Общероссийский народный фронт и особо возмущались в адрес комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который должен контролировать проводимые работы по реконструкции шоссе Авиаторов, входящей в программу подготовки Волгоградской области к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года. Отметим, что общая стоимость объекта составляет 2,45 миллиарда рублей. Он должен быть полностью сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года. Надира Коннова

ФОТО: Николай Лукьяненко, Алексей Ульянов Следующая >