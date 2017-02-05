Как рассказал корреспонденту "СоцИнформБюро" Илья, образ "стража" является сказочным собирательным. Придумал его отец, а воплощали идею в жизнь уже на пару.

- Делали мы его примерно 1.5 месяца позапрошлым летом на строительной площадке флагмана. Сначала сварили каркас из металла, затем облепили цементным раствором. Устанавливали стража при помощи крана, так как весит конструкция почти 2 тонны. Жители вроде довольны, - поделился Илья.

Финансировал стража ТСЖ дома, во дворе которого его установили. Цена, конечно, была символической, почти все деньги ушли на материалы.

Отметим, что "Страж" выполнен из армированного бетона и имеет высоту три метра. Скульптура установлена на детской площадке во дворе 12-м микрорайона, где теперь и "охраняет порядок". Таким образом, можно считать, что в Волжском появилось ещё одно место, которое украшает город. Сюда точно стоит приехать и сфотографироваться. Местные называют сказочного стража "Ёкарный бабай".

Илья поделился с корреспондентом своими творчесеими планами.

- В планах сотрудничество с парком ВГС и парком на площади Ленина. Возможно, и в Волгограде что-то появится, если заинтересуются власти и будет финансирование. Ещё мы проводим мастер классы по лепке из глины, - рассказал Илья.

К слову, сказочный страж - не единственное, что сделали волжские мастера для своих земляков. В их "арсенале" еще и бесплатные фонтанчики для питья, подаренные городу Анатолием Козловым ещё в советское время. В жаркие летние дни до сих пор горожане, благодаря им, утоляют жажду. Гончарные изделия умельцев можно встретить в детских садах, офисах, а также в старом здании ЗАГСа, где установлено керамическое панно.

Надира Коннова

Фотографии предоставлены автором скульптуры Ильёй Козловым