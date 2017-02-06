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|В Волгоград вернутся двадцатиградусные морозы
|06.02.2017 10:38
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Как сообщают синоптики Волгоградского ЦГМС, морозы в Волгограде не спешат отступать. Начало недели снова встретит горожан низкой температурой на улице.
Сегодня днем горожан ждет похолодание до -10 градусов. Скорость ветра будет колебаться в пределах 8-10 м/с.
Во вторник 7 февраля похолодание начнет набирать обороты. Температура воздуха ночью составит уже -18...-20 градусов. Днем немного поднимется до -13...-15 градусов. Осадков не предвидится.
Ночь со вторника на среду станет самой холодной за неделю. Местами температура воздуха в городе опустится до -23...-25 градусов. Днем ожидается -15...-17 градусов. Также без осадков.
Юлия Соболева
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