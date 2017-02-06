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В Волгоград вернутся двадцатиградусные морозы Печать
06.02.2017 10:38

В Волгоград вернутся двадцатиградусные морозы

В начале рабочей неделе волгоградцев вновь ждет похолодание. Ночью температура воздуха будет достигать -25 градусов.

Как сообщают синоптики Волгоградского ЦГМС, морозы в Волгограде не спешат отступать. Начало недели снова встретит горожан низкой температурой на улице.

Сегодня днем горожан ждет похолодание до -10 градусов. Скорость ветра будет колебаться в пределах 8-10 м/с.

Во вторник 7 февраля похолодание начнет набирать обороты. Температура воздуха ночью составит уже -18...-20 градусов. Днем немного поднимется до -13...-15 градусов. Осадков не предвидится.

Ночь со вторника на среду станет самой холодной за неделю. Местами температура воздуха в городе опустится до -23...-25 градусов. Днем ожидается -15...-17 градусов. Также без осадков.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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