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|Масштабная реформа: В МЧС России станет меньше руководителей
|06.02.2017 10:50
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Известия", в МЧС России проводится масштабная структурная реформа. План изменений в МЧС рассчитан до 2020 года. Утвердил его президент РФ Владимир Путин. В течение первой половины 2017 года будут реорганизованы 65 пожарно-спасательных подразделений ФПС.
В соответствии с указом президента РФ, вступившим в силу с 1 января 2017 года, ведомство упраздняет региональные центры и переходит на трехуровневую систему управления и финансирования. Также утверждена и предельная штатная численность МЧС России — 288 565 человек. Все это делается в рамках плана строительства и развития сил и средств ведомства. За счет освободившихся мест будет увеличен штат пожарных и спасателей.
Кроме того, реформа МЧС подразумевает вертикаль федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней, говорится в документе, имеющемся в распоряжении издания. Из новой схемы было решено полностью исключить одно управленческое звено, а именно региональные центры.
Сейчас вместо 8-и существовавших ранее центров стало 4. К Южному региональному центру МЧС присоединяется Северо-Кавказский региональный центр, в состав Центрального регионального центра вошли приволжские регионы, а в состав Сибирского — регионы Урала и Дальнего Востока. Главные управления по Севастополю и Крыму уже присоединены к Южному региональному центру.
В ведомстве отмечают, что происходящие реформы в системе МЧС России — это процесс болезненный, требующий выдержки, а также грамотных и выверенных решений, о результате которых лучше всего говорят цифры и факты. В течение последних лет в России наблюдается снижение количества происшествий и погибших. По итогам 2016 года почти на 5 процента уменьшилось количество техногенных пожаров, более чем на 7 процентов снизилась гибель людей на них. Количество происшествий на водных объектах уменьшилось более чем на 3 процента.
Надира Коннова
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