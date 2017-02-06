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В Волгоградской области завершена охота на зайца-русака Печать
06.02.2017 11:19

В Волгоградской области завершена охота на зайца-русака

В регионе 6 февраля завершился сезон охоты на зайца-русака. Однако в охотничьих угодьях Волгоградской области все еще можно поохотиться на волка, шакала и лисицу.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе регионального комитета природных ресурсов и экологии, любителям охоты с сегодняшнего дня на территории Волгоградской области запрещено добывать зайца–русака. Данная мера принимается для сохранения численности зайца-русака, а также в связи с предстоящим гоном и тем, что пушным пора готовиться к появлению потомства.

Однако, в ведомстве отметили, что в Волгоградской области до 28 февраля включительно можно охотиться на волка, шакала, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая, ласку, бобра и дикого кабана.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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