В Волгоградской области завершена охота на зайца-русака

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе регионального комитета природных ресурсов и экологии, любителям охоты с сегодняшнего дня на территории Волгоградской области запрещено добывать зайца–русака. Данная мера принимается для сохранения численности зайца-русака, а также в связи с предстоящим гоном и тем, что пушным пора готовиться к появлению потомства.

Однако, в ведомстве отметили, что в Волгоградской области до 28 февраля включительно можно охотиться на волка, шакала, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая, ласку, бобра и дикого кабана.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress