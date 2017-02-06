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Волгоградцы смогут признаться в любви к книгам Печать
06.02.2017 12:26

Волгоградцы смогут признаться в любви к книгам

14 февраля в городе пройдет праздничная акция «День влюбленных в книгу», которая объединит праздник святого Валентина и Международный день дарения книг.

Принять участие в необычной акции местные жители смогут во многих библиотеках региона. В этот день организаторы акции устроят встречи с писателями, круглые столы, выставки, спектакли, лекции и дискуссии.

Главное праздничное событие пройдет в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького.

Там все желающие смогут поучаствовать в акциях и лотереях с призами, почувствовать себя настоящим реставратором книг, послушать первые аудиокниги на виниловых пластинках и услышать волгоградских поэтов вживую. В холе библиотеки будет выставлена специальная фотозона.

В 16.00 в Горьковке начнется круглый стол с участием знаковых людей города, которые расскажут о любимых книгах.

В этот день любой библиотеке города можно будет подарить свои книги. В 2017 году будет проводиться кастинг подаренных книг по следующим номинациям: лучшая современная научная книга; лучший современный бестcеллер; лучший поэтический сборник; любимая современная книга.

Юлия Соболева
Фото: Комитет культуры Волгоградской области

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