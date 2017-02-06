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В феврале россиян ждут небольшие каникулы Печать
06.02.2017 12:43

В феврале россиян ждут небольшие каникулы

Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в февральские праздники.

До Дня защитника Отечества осталось всего две с половиной недели. Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Минтруде РФ, в этом году по случаю этого праздника россияне будут отдыхать несколько дней подряд.

Россияне будут отдыхать в четверг, 23 февраля, в пятницу, 24 февраля и далее, 25 и 26 февраля тоже все отдыхают, так как эти числа пришлись на субботу и воскресенье. Дело в том, что, так как 1 января пришлось на воскресенье, но этот выходной не стали переносить на 9 января, а решили сделать небольшие каникулы в феврале, то есть перенесли на 24 февраля. Поэтому этот день в 2017 году становится выходным. В итоге у россиян получатся четырехдневные каникулы.

К слову, на 8 Марта жители России будут отдыхать всего один день, в среду.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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