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|Российская академия наук объявила гомеопатию лженаукой
|06.02.2017 14:35
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Сегодня комиссия РАН по борьбе с фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии».
Согласно тексту документа, лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое гомеопатии, не имеет научных оснований.
Принципы гомеопатии противоречат химическим, физическим и биологическим законам, а экспериментальные подтверждения и вовсе отсутствуют.
Кроме того, ученые пришли к мнению, что гомеопатия не является безвредной. Вместо того, чтобы использовать назначенные препараты, пациенты прибегают к неэффективной гомеопатии. Это может приводить к ухудшению здоровья или даже к летальному исходу.
В связи и этим, специалисты Российской академии наук рекомендовали Министерству здравоохранения вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в лечебных учреждениях.
Также рекомендовалось специально маркировать упаковки гомеопатических лекарственных препаратов и продавать их за отдельным прилавком в аптеках.
Антимонопольной службе ученые рекомендовали обеспечить защиту граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, поскольку подобная реклама вводит в заблуждение потребителей и толкает их на неэффективное лечение.
Позже Федеральная антимонопольная служба России опубликовала свою позицию относительно рекламы гомеопатических препаратов.
- ФАС России поддерживает решение Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской академии наук. Однако ФАС России сможет выполнить рекомендации только в случае внесения Министерством здравоохранения Российской Федерации соответствующих изменений в Закон об обращении лекарственных средств, - сообщается на официальном сайте ФАС.
Юлия Соболева
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