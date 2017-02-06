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Акции на алкоголь пагубны для россиян Печать
06.02.2017 15:31

Акции на алкоголь пагубны для россиян

Скидки и акции на алкогольную продукцию предложил запретить Роспотребнадзор. По заявлению главы ведомства Анны Поповой, подобные маркетинговые ходы являются рекламой алкоголя.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», - сказала Попова.

Напомним, что, по сообщению телеканала RT, на прошлой неделе депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев предложил внести поправки к законодательству, основанные на запрете скидочных акций на спиртосодержащую продукцию. Он подчеркнул, что такие акции способствуют росту потребления алкогольных напитков. Инициативу депутата поддержали в Общественной палате.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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