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|Акции на алкоголь пагубны для россиян
|06.02.2017 15:31
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«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», - сказала Попова.
Напомним, что, по сообщению телеканала RT, на прошлой неделе депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев предложил внести поправки к законодательству, основанные на запрете скидочных акций на спиртосодержащую продукцию. Он подчеркнул, что такие акции способствуют росту потребления алкогольных напитков. Инициативу депутата поддержали в Общественной палате.
Анастасия Красновская, Москва
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