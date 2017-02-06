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В Волгограде школьникам начали компенсировать проезд Печать
06.02.2017 15:45

В Волгограде школьникам начали компенсировать проезд

С февраля начался прием документов на получение полной компенсации стоимости проезда в общественном транспорте для школьников.

Напомним, что января по май 2017 года волгоградские родители могут получить полную компенсацию стоимости проезда для своих детей.

Чтобы вернуть деньги за новые проездные, родителям необходимо обратиться в отдел субсидий и работы с населением в своем районе.

Предоставить родителям нужно будет следующие документы: заявление, паспорт и свидетельство о рождении ребенка, новый проездной билет, справку из образовательного учреждения, реквизиты банковского счета одного из родителей.

Если родители приобрели электронный проездной билет «Волна», то к документам нужно будет приложить квитанцию о зачислении средств.

Уточнить все детали и отдать документы волгоградцы могут по следующим адресам:

Ворошиловский и Центральный районы – ул. Буханцева, д.20
Дзержинский район – ул. Хорошева, д.30а
Краснооктябрьский район – ул. Бажова, д.11
Советский и Кировский районы – ул. 64-й Армии, д.16
Красноармейский район - ул. Бахтурова, д. 31;
Тракторозаводский район - ул. Дзержинского, д. 38.

Режим работы отделов: с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30. Для удобства горожан по вторникам и четвергам часы работы отделов продлены до 19.00.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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