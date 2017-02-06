ОАО ЕДКММ
Море в Севастополе окрасилось в ярко-зеленый цвет Печать
06.02.2017 15:52

Море в Севастополе окрасилось в ярко-зеленый цвет

Неустановленное пока специалистами вещество окрасило Черное море в Севастополе в районе Круглой бухты в ярко-зеленый цвет.

Как стало известно "СоцИнформБюро", местные жители 5 февраля начали публиковать в соцсетях снимки моря, окрашенного в ярко-зеленый цвет. С таким явлением, люди, прожившие всю жизнь у моря, столкнулись впервые.

Море в Севастополе окрасилось в ярко-зеленый цвет

Обеспокоенные странным цветом воды, местные жители незамедлительно обратились в МЧС. Прибывшие на место сотрудники ведомства осмотрели бухту и вызвали специалистов из Росприроднадзора. Были взяты пробы воды на исследование.

Замначальника отдела на море южного региона межрегионального управления ведомства по РК и Севастополю Константин Сергиенко рассказал "Российской газете", что выявлено вещество, название которого будет озвучено после лабораторного исследования. Также будет дан ответ, нанесен ли какой-либо вред окружающей среде.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru