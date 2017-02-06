Море в Севастополе окрасилось в ярко-зеленый цвет

Как стало известно "СоцИнформБюро", местные жители 5 февраля начали публиковать в соцсетях снимки моря, окрашенного в ярко-зеленый цвет. С таким явлением, люди, прожившие всю жизнь у моря, столкнулись впервые.

Обеспокоенные странным цветом воды, местные жители незамедлительно обратились в МЧС. Прибывшие на место сотрудники ведомства осмотрели бухту и вызвали специалистов из Росприроднадзора. Были взяты пробы воды на исследование.

Замначальника отдела на море южного региона межрегионального управления ведомства по РК и Севастополю Константин Сергиенко рассказал "Российской газете", что выявлено вещество, название которого будет озвучено после лабораторного исследования. Также будет дан ответ, нанесен ли какой-либо вред окружающей среде.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте