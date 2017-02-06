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Житель Новоаннинского случайно сжег 6 квартир Печать
06.02.2017 17:05

Житель Новоаннинского случайно сжег 6 квартир

Во время проведения сварочных работ мужчина повредил бензобак автомобиля. В результате вспыхнул огонь, который быстро перекинулся на дом.

Прокуратура Новоаннинского района Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя Дмитрия Кулешова. Он обвиняется в уничтожении чужого имущества по неосторожности.

По данным уголовного дела, 5 июля 2016 года Кулешов по просьбе своего знакомого проводил электросварочные работы автомобиля.
В ходе работы Кулешов повредил бензобак автомобиля. Произошло воспламенение и огонь мгновенно перекинулся на одноэтажный многоквартирный дом.

В результате пожара сгорело 6 квартир. Всего имущество жильцов было повреждено на общую сумму в 3 миллиона рублей.
Теперь неосторожный сварщик ожидает суда. За данное происшествие ему грозит крупный денежный штраф или заключение до одного года.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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