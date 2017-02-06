Житель Новоаннинского случайно сжег 6 квартир

Прокуратура Новоаннинского района Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя Дмитрия Кулешова. Он обвиняется в уничтожении чужого имущества по неосторожности.

По данным уголовного дела, 5 июля 2016 года Кулешов по просьбе своего знакомого проводил электросварочные работы автомобиля.

В ходе работы Кулешов повредил бензобак автомобиля. Произошло воспламенение и огонь мгновенно перекинулся на одноэтажный многоквартирный дом.

В результате пожара сгорело 6 квартир. Всего имущество жильцов было повреждено на общую сумму в 3 миллиона рублей.

Теперь неосторожный сварщик ожидает суда. За данное происшествие ему грозит крупный денежный штраф или заключение до одного года.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress