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Британцы считают, что вейпинг безопаснее табака Печать
07.02.2017 03:51

Британцы считают, что вейпинг безопаснее табака

 Британские ученые установили, что курение электронных сигарет безопаснее табака.


Британские ученые пришли к выводу, что вейпинг безопаснее курения обычных сигарет. Об этом сообщает агентство Lenta.ru со ссылкой на британский журнал «Annals of Internal Medicine», в котором были опубликованы исследования ученых.

Специалисты также пришли к выводу, что курение электронных сигарет в долгосрочной перспективе приведет к существенному снижению потребности в употреблении табака и связанных с ним канцерогенов и токсинов.

В процессе исследования британские ученые измеряли потребление вредных сопутствующих веществ теми, кто использует никотиновые пластыри, электронные и обычные сигареты. По результатам проведенного анализа специалисты установили, что курение «электронок» равносильно применению никотинового пластыря. В итоге, британцы предложили соотечественникам полностью отказаться от курения традиционных сигарет и рекомендовали перейти на вейпинг.

Мнения по поводу курения электронных сигарет на сегодняшний день расходятся. Проведенные многочисленные исследования экспертами других стран, не позволяют прийти к единому мнению. В данном случае также известно, что опасность электронных сигарет исходит из жидкостей для их заправки. Термическое разложение содержащихся в них пропиленгликоля и глицерина приводит к высвобождению токсичных веществ (акролеина и формальдегида).

Фото – Группа Нано Футур «ВКонтакте»

Евгений Иванов

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