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|Федор Конюхов отправился в новый полет
|07.02.2017 10:38
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Сегодня рано утром из города Рыбинск в Ярославской области на тепловом аэростате отправился в новое путешествие Федор Конюхов.
Как сообщается на официальном сайте путешественника, вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло Конюхов намерен установить абсолютный мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате. Продержаться в воздухе российский авантюрист планирует дольше 51 часа.
Предыдущий рекорд был установлен японскими пилотами Мичио Канда и Хиразуки Такезава 1 февраля 1997 года. Тогда японский экипаж продержался в воздухе около 50 часов.
Свой полет Федор Конюхов проведет на самом большом аэростате, который был создан в России.
Напомним, что в июле этого года путешественник успешно с первой попытки облетел вокруг земли на воздушном шаре «Мортон». Всего в общей сложности Конюхов пролетел 35 тысяч километров за 11 дней и 6 часов и поставил несколько мировых рекордов.
Отметим, что в августе-сентябре путешественник планирует еще один полет. На этот раз он хочет побить рекорд индийца и подняться на аэростате на высоту в 25 километров. Отправной точкой для своего путешествия Конюхов выбрал Якутию.
Для справки:
Федору Конюхову на данный момент 65 лет. Он является пилотом свободного аэростата, капитаном дальнего плавания. Совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику на парусных яхтах, один раз на весельной лодке «Уралаз». Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты.
Юлия Соболева
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