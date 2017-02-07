Волгоградцев приглашают распутать таинственное преступление



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в ближайшие выходные каждый желающий сможет стать следопытом и присоединиться к расследованию загадочного преступления XIX века, совершенного на территории современного Волгограда.

Участники квеста «ввяжутся» в авантюру — пройдут по мистическим историческим местам и разгадают городские тайны. Выполнение интерактивных заданий и головоломок поможет завершить расследование злодейства.

Сбор участников пройдёт 11 февраля в 13:00 у карты города на железнодорожном вокзале Волгоград-1. Необходима предварительная запись по телефону 8 (8442)67-33-02.



Лилия Финько

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Старая Сарепта"