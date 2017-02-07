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|В Волгоградской области на систему образования направят 15 млрд рублей
|07.02.2017 12:49
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Как сообщил "СоцИнформБюро" председатель комитета Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Николай Лукьяненко, основная задача региональной программы – обеспечение доступности и повышение качества образования для всех, независимо от возраста, состояния здоровья и места жительства.
- Ее реализация, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений, а также развитие кадрового потенциала системы образования, будет способствовать комплексному формированию отрасли в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития Волгоградской области, - отметил депутат облдумы.
В 2017 году 16 учреждений образования Волгоградского региона оснастят оборудованием в рамках федеральной программы "Доступная среда". На эти цели выделено 48 млн рублей, 22,5 млн из которых – федеральная субсидия.
150 млн рублей выделены для реализации проекта по замене старых стеклопакетов в школах и детских садах на современные. Средства будут выделены из регионального бюджета. В текущем году на создание 16 многофункциональных спортивных залов в сельских школах области запланировано более 23 миллионов рублей. Из них 20 миллионов – средства федерального бюджета.
Порядка 70 миллионов рублей пойдет на реконструкцию дошкольных организаций во Фроловском, Новоаннинском районах Волгорадской области и Кировском районе города. 50 миллионов рублей из областной казны с привлечением внебюджетных источников планируется направить на строительство интерактивного музея "Россия. Моя история", аукцион по возведению которого прошел еще до новогодних праздников.
"461,5 миллионов бюджетных рублей запланировано на реконструкцию детско-юношеского центра в Центральном районе города Волгограда. Всего в 207 году на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей в областной программе "Развитие образования" заложено более 1,3 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе Волгоградской облдумы.
Не понятным остается только одно, почему, имея возможность вложить средства в тот же самый интерактивный музей в пойме, власти решили "оптимизировать" муниципальные учреждения культуры путем закрытия в городе несколько взрослых и детских библиотек. Получается, что "одно лечим, а другое калечим".
Надира Коннова
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