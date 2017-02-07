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|Ильдар Дадин приставал в колонии к сокамернику
|07.02.2017 13:03
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Как сообщает РЕН ТВ, сегодня стала известна причина перевода Дадина из карельской колонии в алтайскую. Оказалось, что поводом для перевода стал факт домогательства со стороны Дадина.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Дадин подходит к сокамернику из Таджикистана и делает ему непристойное предложение. Оппонент резко отказывается и отходит от него в противоположный угол тюремной камеры.
Дадин идет следом за сокамерником и пытается взять его за локоть. Мужчине такое положение дел не нравится, после словесной перепалки завязывается драка.
После этого уроженец Таджикистана забивается в угол камеры, а Дадин раздраженно начинает бегать перед решеткой.
Стоит отметить, что Дадин – известный ЛГБТ-активист. Он был задержан в Москве во время одной из акций представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Несмотря на это активист женат. Однако знакомые отмечают, что жена начала встречаться с Дадиным, когда он уже был под следствием, что вызывает много сомнений в подлинности их брака.
После инцидента с сокамерником Ильдар Дадин пожаловался на то, что в колонии его якобы пытали. Сторонники Дадина сразу же подняли вокруг этого шумиху. Его объявили политзаключенным и «узником совести».
Позже активиста осмотрели независимые врачи. Никаких следов пыток на его теле найдено не было. После проверки он был переведен в колонию в Алтайском крае.
По этому поводу сторонники позиции Дадина решили поднять шум.
Дело в том, что согласно российскому законодательству, при этапировании место нахождения заключенного сообщает родственником только после прибытия в конечный пункт.
Но поддержка Дадина насала распространять с СМИ слухи о том, что Дадин пропал и его скрывают от общественности.
В новой колонии активист снова попытался снова смутить порядок. Сразу по прибытию он потребовал перевести его в колонию «по месту прописки». Однако суд требование активиста отклонил.
Напомним, что Ильдар Дадин российский оппозиционный активист. Участвовал в митинге на Болотной площади против результатов выборов 2012 года. Несколько раз был задержан за пикеты. В 2014 году в составе 8 активистов был задержан за шествие с сигнальными шашками и плакатом «Вчера – Киев, завтра – Москва».
В 2015 году был в очередной раз задержан за «Неоднократное нарушение установленного порядка проведения собраний, митингов, демонстраций». Позже по данной статье он был приговорен к 3 годам колонии. В 2016 году суд сократил срок до 2,5 лет.
Юлия Соболева
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