Как сообщает РЕН ТВ, сегодня стала известна причина перевода Дадина из карельской колонии в алтайскую. Оказалось, что поводом для перевода стал факт домогательства со стороны Дадина.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Дадин подходит к сокамернику из Таджикистана и делает ему непристойное предложение. Оппонент резко отказывается и отходит от него в противоположный угол тюремной камеры.

Дадин идет следом за сокамерником и пытается взять его за локоть. Мужчине такое положение дел не нравится, после словесной перепалки завязывается драка.

После этого уроженец Таджикистана забивается в угол камеры, а Дадин раздраженно начинает бегать перед решеткой.

Стоит отметить, что Дадин – известный ЛГБТ-активист. Он был задержан в Москве во время одной из акций представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Несмотря на это активист женат. Однако знакомые отмечают, что жена начала встречаться с Дадиным, когда он уже был под следствием, что вызывает много сомнений в подлинности их брака.

После инцидента с сокамерником Ильдар Дадин пожаловался на то, что в колонии его якобы пытали. Сторонники Дадина сразу же подняли вокруг этого шумиху. Его объявили политзаключенным и «узником совести».

Позже активиста осмотрели независимые врачи. Никаких следов пыток на его теле найдено не было. После проверки он был переведен в колонию в Алтайском крае.

По этому поводу сторонники позиции Дадина решили поднять шум.

Дело в том, что согласно российскому законодательству, при этапировании место нахождения заключенного сообщает родственником только после прибытия в конечный пункт.

Но поддержка Дадина насала распространять с СМИ слухи о том, что Дадин пропал и его скрывают от общественности.

В новой колонии активист снова попытался снова смутить порядок. Сразу по прибытию он потребовал перевести его в колонию «по месту прописки». Однако суд требование активиста отклонил.

Напомним, что Ильдар Дадин российский оппозиционный активист. Участвовал в митинге на Болотной площади против результатов выборов 2012 года. Несколько раз был задержан за пикеты. В 2014 году в составе 8 активистов был задержан за шествие с сигнальными шашками и плакатом «Вчера – Киев, завтра – Москва».

В 2015 году был в очередной раз задержан за «Неоднократное нарушение установленного порядка проведения собраний, митингов, демонстраций». Позже по данной статье он был приговорен к 3 годам колонии. В 2016 году суд сократил срок до 2,5 лет.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»