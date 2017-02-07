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Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 февраля прибыл в Волгоград, чтобы принять участие в празднов....
|В столице заработал сервис по доставке поцелуев
|07.02.2017 13:26
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Как стало известно "СоцИнформБюро", с 7 февраля в Москве начала действовать оригинальная курьерская доставка. Теперь прибывший курьер по желанию может не только вручить подарок, но и поцеловать адресата.
Клиент указывает фамилию, имя, возраст, телефон и местонахождение человека, которого курьер должен поцеловать или обнять. К этому можно приложить и посылку, курьер передаст её вместе с поцелуем. При этом, по желанию клиента, адресат может и не узнать, от кого было получено столь нежное послание.
Служба доставки поцелуев принимает заявки по будням с 10 до 19 часов. Отметим, что заказы на поцелуй "в губы" не принимаются.
Уникальный проект был запущен в преддверии трех грядущих праздников: Дня святого Валентина, Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
Надира Коннова
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