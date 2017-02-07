До чего техника дошла: заберем, отремонтируем, привезем

В столице начал работу онлайн-агрегатор по ремонту цифровых устройств «Чудо техники». Работает сервис следующим образом: заказы распределяются по сертифицированным сервисным центрам, организуется доставка устройства на диагностику и контролируется качество ремонта. Принцип похож на работу агрегаторов такси. У всех партнеров сервиса единый тариф, с которым можно ознакомиться заранее. С декабря прошлого года «Чудо техники» работало в пилотном режиме на юго-востоке Москвы. «Решено досрочно снять ограничение по территории обслуживания в связи с большим количеством заявок из других округов. Теперь услугу оказывают практически по всей Москве. В зону работы сервиса входит территория внутри МКАД и районы за её пределами, где есть метро», - рассказали в ГБУ «Информационный город», которое является куратором сервиса. Москвичи могут сделать заказ на ремонт компьютера, ноутбука, моноблока, планшета, смартфона по единым тарифам. Для этого нужно лишь оставить заявку на сайте проекта или позвонить по телефону. По сообщению на сайте столичной администрации, обладатели социальной карты москвича могут получить скидку 20% на ремонт техники. На сегодня «Чудо техники» работает только с марками, указанными на сайте ct.mos.ru, однако в ближайшее время планируется добавить другие бренды. «Пилотный проект показал, что мы можем выдерживать заявленные сроки диагностики: в течение одного дня в личном кабинете появляется очень полное описание состояния гаджета и предложение по его ремонту. Большинство клиентов соглашается с рекомендациями сервиса и оставляет устройство на ремонт. Лишь небольшая их часть забирает устройство сразу после диагностики. В этом случае курьер оперативно доставит его обратно», - подчеркнули в «Информационном городе». Работа сервиса «Чудо техники» строится так: пользователь через сайт или по телефону объясняет, какая возникла проблема с устройством. После этого к нему курьер, который забирает технику на диагностику. Диагностика проводится в течение суток. Обратная доставка производится с 09:00 до 21:00 с понедельника по субботу. Тариф на доставку в обе стороны и диагностику — 450 рублей в будни, 600 рублей — в выходные. Обо всех действиях и рекомендациях по устройству – какая поломка, что необходимо для ремонта, сколько он будет стоить, – можно в личном кабинете на сайте платформы. Если стоимость ремонта пользователя не устраивает, курьер привозит гаджет обратно. Если пользователь согласен с ценой, технику отремонтируют и также вернут с курьером. Средний срок ремонта — трое суток после диагностики. В проекте работают более 50 высококвалифицированных инженеров и другие сотрудники. В настоящий момент обсуждается присоединение к платформе еще 15 легальных сервисных центром. В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что одна из главных целей проекта «Чудо техники» — поддержка легальных компаний и борьба с чёрным и серым рынком, а также повышение уровня сервиса. В ведомстве надеются, что москвичи не столкнуться с низким качеством ремонта, необоснованным завышением цен и навязыванием ненужных услуг. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» Следующая >