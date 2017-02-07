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В России заблокировали Brazzers.com Печать
07.02.2017 15:45

В России заблокировали Brazzers.com

Роскомнадзор по решению суда ограничил доступ к ресурсу для взрослых Brazzers.com. Он был внесен в реестр сайтов с запрещённой информацией.

Сегодня Роскомнадзор выполнил требование Большеглушицкого районного суда Самарской области и заблокировал на территории России крупный порноресурс Brazzers.com.

Отметим, что в конце октября прошлого года в суд с заявлением обратился прокурор Большечерниговского района Самарской области.

В ходе рассмотрения иска было принято решение закрыть сайт из-за нарушения российского законодательства.

- Информация, содержащаяся на сайте http://www.brazzers.com, должна быть признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, поскольку распространение порнографии запрещается. Обеспечение доступа к указанной информации оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование в том числе детской психики, - сообщается в решении суда.

Напомним, что в мае 2016 года Бутурлиновский районный суд Воронежной области принял решение о блокировки порноресурса PornHub. А в июне 2016 года Первопеченский районный суд Владивостока заблокировал ресурс YouPorn. На данный момент сайты находятся в списке запрещенных.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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