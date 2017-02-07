

При этом исследование показало, что каждый третий респондент (33%) не смог определиться с мнением, счастлив он или нет.

Между тем, сообщает холдинг, итоги 2016 года подняли Россию на 29 позицию в международном рейтинге по уровню счастья по сравнению с 2015 годом. Тогда Россия занимала 30 место.

Стоит отметить, что уровень счастья у лидеров рейтинга, в частности Исландии, стабильно держится на отметке в 70% в течение нескольких лет.



Небольшой выборочный опрос, проведённый корреспондентом ИА «СоцИнформБюро» показал, что уровень счастья у россиян повысился. Но действительно не намного и не у всех.

- Просто раньше мы были несчастны из-за кризиса, а теперь наступила стадия принятия, отсюда и счастье, - объяснил свой уровень счастья Игорь Е. из Санкт-Петерубрга.

- Конечно, стал на чуточку счастливее. Ведь Крым наш. В 2015 и в год присоединения полуострова к России — в 2014 году — просто не осознавали это, - сообщил житель Новосибирска Олег С. - А больше, вроде, и поводов для счастья нет.

- Кто бы что ни говорил, по сравнению с 2015 и первой половине 2016 стало немного легче, - отметил калужанин Александр.

Уровень счастья среди волгоградцев также оказался неравномерным.

- В 2015 году я была беззаботной студенткой, и денег мне на всё хватало. А теперь я заботный работник. Я получаю зарплату, но что-то мало всё равно, - призналась Юлия С.

- А я вот стала счастливее однозначно. 2015 год для меня был ужасным, и по уровню счастья я лично поднялась на все 50 пунктов. Я поменяла мужика и работу, и все у меня теперь чудесно, - сообщила Александра Б.

- 2016 год и начало 2017 для меня лучше, чем 2015. Два года назад меня сократили с хорошей работы, а также серьезно заболел, а позднее умер отец. Сейчас все более менее стабильно. Так что уровень персонального счастье немного вырос, - рассказал Алексей А.

- Нет, не стал счастливее. В 2015 году у меня было больше денег, и я чувствовал некую уверенность. А сейчас уверенности нет, потому что денег нет, - рассудил Дмитрий З.



Лилия Финько

Фото: социальные сети