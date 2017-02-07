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В Волгограде стартовал конкурс «Учитель года-2017» Печать
07.02.2017 18:28

В Волгограде стартовал конкурс «Учитель года-2017»

Педагоги Волгоградской области поборются за звание лучшего в регионе. Победитель сможет представлять область на всероссийском этапе.

Конкурс пройдет в Волгоградской области с 7 февраля по 17 марта. Свое профессиональное мастерство смогут проявить учителя со всего региона.

За звание лучшего педагога участникам придется пройти три тура. На первом учителя презентуют свой личный сайт, сочинят эссе на тему «Я – учитель» и проведут открытый урок.

На втором этапе 10 лучших педагогов проведут для конкурса методический семинар и педагогический совет. Также конкурсантам предстоит защитить авторский образовательный проект.

В финале 5 отобранных учителей покажут мастер-класс и поучаствуют в конкурсе «Круглый стол образовательных политиков».

Победитель регионального этапа сможет побороться за звание «Лучший учитель года» во всероссийском конкурсе, который пройдет в Краснодаре.

- В Волгоградской области конкурс профессионального мастерства проводится в двадцать шестой раз. За это время выросло целое поколение педагогов, готовых продолжить, обогатить традиции предшественников и дать начало новым направлениям в развитии образования региона и страны, – сообщила председатель регионального коитета образования и науки Лариса Савина.

Напомним, что Волгоградская область участвует в конкурсе с 1990 года. За это время педагоги региона еще не разу не удостаивались главной награды.

В прошлом году Волгоград представлял учитель химии волгоградского лицея №5 им. Гагарина Евгений Ковалев. Педагог вошел в пятерку лучших и завоевал «Малый хрустальный пеликан».

Юлия Соболева
Фото: Комитет образования Волгоградской области

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