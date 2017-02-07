В Россию вернутся продовольственные карточки



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в 2017 году россиянам с низкими доходами начнут выдавать карточки с баллами, которые можно будет обменять на продукты.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выразил уверенность, что программа позволит малоимущим гражданам получить необходимые и здоровые продукты, а также поддержать отечественных производителей.

При этом владельцы карточек будут обязаны потратить баллы, так как карточный баланс обнулится по истечении календарного месяца.

В настоящее время система проходит последние этапы по согласованию с Минфином.

В СССР карточная система была распространена в послереволюционное время, период Великой Отечественной войны и года перестройки.



Лилия Финько

Фото: globallookpress