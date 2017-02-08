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Жильцов новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт Печать
08.02.2017 10:11

Жильцов новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт

Данную практику предлагается распространить по всей стране.

Председатель наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Степашин поддержал предложение освободить жителей новостроек от взносов на капремонт, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Российскую газету".

Издание отмечает, что данная практика может быть распространена по всей стране. По мнению Степашина, освобождение жителей новостроек от взносов на капремонт - это очень хорошее предложение.

- Делать ремонт в доме, который только что построили, нелогично, - отметил Сергей Степашин.

Степашин предлагает освободить жителей таких домов от подобных платежей минимум на 5 лет. Именно столько в большинстве новых многоквартирных домов составляет гарантия качества.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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