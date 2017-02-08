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В Волгограде началась выдача льготных проездных карт «Волна» Печать
08.02.2017 10:04

В Волгограде открылась продажа льготных проездных карт «Волна»

Новая карта позволит льготным категориям граждан передвигаться на трамвае, троллейбусе или автобусе без дополнительной платы.

Сегодня администрация области объявила о начале второго этапа реализации безналичной оплаты в городском общественном транспорте. С этого дня открылась выдача Транспортной карты льготника «Волна».

В отличие от обычных карт «Волна», которые были введены администрацией города с начала этого года, льготный проездной будет персонифицирован и снабжен электронным чипом с информацией о владельце карты.

При совершении поездки владелец карты должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и передать проездной кондуктору, который с помощью валидатора произведет регистрацию поездки.

Транспортная карта льготника «Волна» будет выдаваться владельцам на 5 лет. Старый проездной билет бумажного образца необходимо было обновлять каждый месяц.

Чтобы приобрести карту, льготникам Волгограда необходимо собрать следующие документы: паспорт, справка о величине дохода, справка об инвалидности I группы или категории «ребенок-инвалид» и СНИЛС.

С данным пакетом документов гражданин должен обратиться в Многофункциональный центр по следующим адресам:

Тракторозаводский район: пр. Ленина, 211;
Краснооктябрьский район: ул. Богунская, 12, ул. Бажова, 11;
Дзержинский район: пр. Маршала Жукова, 125;
Центральный район: ул. Комсомольская, 10;
Ворошиловский район: ул. Буханцева, 20;
Советский район: ул. Даугавская, 4;
Красноармейский район: ул. Брестская, 19а;
Кировский район: ул. 64 Армии, 71Д.

Далее проверять состояние баланса и пополнять счет владелец карты сможет в Пунктах выдачи и пополнения – киосках «Союзпечати», отделениях «Почты России» и кассах «Метроэлектротранс».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе городской администрации, за месяц реализации проекта безналичной системы оплаты проезда на общественном транспорте к системе подключились уже 18 тысяч карт.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде открылась продажа льготных проездных карт «Волна»

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