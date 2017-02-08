Волгоград как добрый аутсайдер
Рейтинговое агентство «Эс Джи Эм» опубликовало список российских городов по степени популярности в у....
От Володина скрыли проблемы волгоградцев
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 февраля прибыл в Волгоград, чтобы принять участие в празднов....
|В Волгограде началась выдача льготных проездных карт «Волна»
|08.02.2017 10:04
|
Сегодня администрация области объявила о начале второго этапа реализации безналичной оплаты в городском общественном транспорте. С этого дня открылась выдача Транспортной карты льготника «Волна».
В отличие от обычных карт «Волна», которые были введены администрацией города с начала этого года, льготный проездной будет персонифицирован и снабжен электронным чипом с информацией о владельце карты.
При совершении поездки владелец карты должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и передать проездной кондуктору, который с помощью валидатора произведет регистрацию поездки.
Транспортная карта льготника «Волна» будет выдаваться владельцам на 5 лет. Старый проездной билет бумажного образца необходимо было обновлять каждый месяц.
Чтобы приобрести карту, льготникам Волгограда необходимо собрать следующие документы: паспорт, справка о величине дохода, справка об инвалидности I группы или категории «ребенок-инвалид» и СНИЛС.
С данным пакетом документов гражданин должен обратиться в Многофункциональный центр по следующим адресам:
Тракторозаводский район: пр. Ленина, 211;
Далее проверять состояние баланса и пополнять счет владелец карты сможет в Пунктах выдачи и пополнения – киосках «Союзпечати», отделениях «Почты России» и кассах «Метроэлектротранс».
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе городской администрации, за месяц реализации проекта безналичной системы оплаты проезда на общественном транспорте к системе подключились уже 18 тысяч карт.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:19
Фото отдыхающего Обамы вызвали бурную реакцию интернет-пользователей
-
11:04
В России заблокировали сайт заказных убийств
-
10:49
Продавщица выдумала историю об ограблении, чтобы скрыть кражу
-
10:44
В Таиланде российский турист погиб под колесами мотоцикла
-
10:11
Жильцов новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт
-
10:04
В Волгограде началась выдача льготных проездных карт «Волна»
-
10:02
В Волгограде маршрутка снова врезалась в столб: есть пострадавшие
-
09:29
22-летний водитель предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими
-
09:12
Под Волгоградом вместе с домом заживо сгорели двое мужчин
-
04:50
Клуб Коломойского продолжает тонуть
-
03:55
Аршавин в списке лучших иностранцев английского футбола
-
03:15
Россия U18 отправилась на «Турнир пяти наций»
-
07.02.2017 18:58
В Россию вернутся продовольственные карточки
-
07.02.2017 18:28
В Волгограде стартовал конкурс «Учитель года-2017»
Самое читаемое
-
10:49
Продавщица выдумала историю об ограблении, чтобы скрыть кражу
-
10:44
В Таиланде российский турист погиб под колесами мотоцикла
-
10:02
В Волгограде маршрутка снова врезалась в столб: есть пострадавшие
-
09:29
22-летний водитель предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими
-
09:12
Под Волгоградом вместе с домом заживо сгорели двое мужчин
-
07.02.2017 18:05
Неизвестный стрелок тяжело ранил водителя
-
07.02.2017 16:53
Волгоградец организовал подпольную сеть казино под видом биржи ценных бумаг
Последние комментарии
-
В Волгограде объявили отлов бродячих собак
-
Какие приюты?я знаю только один и тот в плачевном состоянии на деньги благотворительн ые создан,парой ... >>
-
-
В Волгоградской области нашли «Лучший врачебный участок – 2015»
-
yandex: недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеyaнед опустимое содержимое >>
-
-
В Россию вернутся продовольственные карточки
-
Волгоградцы подписывают петицию против ликвидации маршруток в городе
-
Гусихино наследие питер-авто, никуда нам от него не деться, кроме как игнорировать. Пешком хожу, но не ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
У МЕНЯ ЧАСТНЫЙ ДОМ.И МНЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН СВЕТЛЫЙ ЧАС ЛЕТОМ.ДУМА ПРОСТО ИЗДЕВАЕТСЯ.ОНИ ЛЕТОМ НЕ ЖИВУТ В ... >>
-
-
Кто-нибудь, позовите же лесника!
-
Ищу Лак AIREX для волос 5 Экстрасильной фикс. 385мл. ESTEL: недопустимое содержимое:недо пустимое ... >>
-
-
От Володина скрыли проблемы волгоградцев
-
Народ боится комментировать ... >>
-