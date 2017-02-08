В России заблокировали сайт заказных убийств



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», после обнаружения сайта прокуратура обратилась в суд с ходатайством признать сведения, содержащиеся на ресурсе, незаконными и запретить их распространение.

«При этом вход на страницы сайта свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием может любой Интернет-пользователи», - отметили в ведомстве.

Суд Центрального района Красноярска удовлетворил заявление прокуратуры. Таким образом, ресурс попал в реестр запрещённых сайтов.

Следует отметить, что в запрещённый список попал и известный порносайт Brazzers.com. Прокуратура Самарской области посчитали, что ресурс негативно влияет на психику и нарушает права граждан. С такими доводами согласился и областной суд, чьё решение было выполнено Роскомнадзором.





Лилия Финько

Фото: globallookpress