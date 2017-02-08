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В России заблокировали сайт заказных убийств Печать
08.02.2017 11:04

В России заблокировали сайт заказных убийств

Прокуратура Красноярска выявила интернет-ресурс, на котором располагалась информация, как заказать убийство человека.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», после обнаружения сайта прокуратура обратилась в суд с ходатайством признать сведения, содержащиеся на ресурсе, незаконными и запретить их распространение.

«При этом вход на страницы сайта свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием может любой Интернет-пользователи», - отметили в ведомстве.

Суд Центрального района Красноярска удовлетворил заявление прокуратуры. Таким образом, ресурс попал в реестр запрещённых сайтов.

Следует отметить, что в запрещённый список попал и известный порносайт Brazzers.com. Прокуратура Самарской области посчитали, что ресурс негативно влияет на психику и нарушает права граждан. С такими доводами согласился и областной суд, чьё решение было выполнено Роскомнадзором.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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