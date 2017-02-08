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Из программы начальной школы «Фонетику» уберут за ненадобностью Печать
08.02.2017 14:18

Из программы начальной школы «Фонетику» уберут за ненадобностью

Минобрнауки изменило стандартные требования для школьников младших классов. Как выяснило «СоцИнформБюро», в обновленных федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) не оказалось умения писать фонетическую транскрипцию слов в квадратных скобках. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки РФ.

С осени 2016 года экспертные группы разрабатывают по каждому предмету конкретные требования к знаниям школьников. Например, группа по требованиям русского языка пришла к единому мнению, что у учеников нет необходимости уметь проводить фонетический анализ слова. Таким образом, решено сократить раздел «Фонетика», заменив его на «развитие у учеников навыков устной и письменной речи».

«Школьная фонетика ограничивается минимальными сведениями, которые часто носят не совсем научный характер, — объясняет завкафедрой русского языка МПГУ профессор Наталия Николина. — Например, школьное деление на слоги зачастую не совпадает с современными лингвистическими концепциями слога. Так же как транскрипция, которую они пишут в школе, носит предельно упрощенный характер».

Получается, что когда выпускники школ поступают на лингвистические направления, они сталкиваются с необходимостью переучиваться, так как их школьные знания не совсем корректы.

«Редуцированный гласный в первом предударном слоге они обозначают буквой «а», что неверно (ред. - то есть вместо академической транскрипции [мълΛко] школьников учат писать [малако]). Просто такие правила максимально приближены к их возрасту. Но потом они уже к этому не возвращаются вплоть до окончания школы. И эти неполные, несовершенные знания повисают в воздухе», — комментирует профессор Николина.

По словам члена Совета по русскому языку при президенте РФ Романа Дощинского, следующий этап рабочей группы – корректировка учебных программ и сокращение курса фонетики в младших классах.
«Писать транскрипцию будут учить меньше, а в начальной школе этим заниматься не будут. Этому разделу будет отведено свое место, но не в тех немыслимых размерах и объемах, которые почему-то сегодня фигурируют в программах начальной школы», - считает Р. Дощинский.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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