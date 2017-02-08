Предок героя Родимцева прибудет в Волгоград по льду Волги на велосипеде

Как сообщил "СоцИнформБюро" организатор велоэкспедиции Андрей Родимцев (к слову, родственник генерал-полковника, дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева), поедут "связками", преодолевая за раз около 10-15 км. Ночевать участники будут прямо на берегу. Старт "велоледоходов", как сами себя в шутку называют ребята, будет дан от набережной Саратова. Конечная цель путешествия — Стена Родимцева в городе-герое Волгограде.

Целью проекта является привлечение внимания граждан к велосипеду, как удобному вседорожному и внедорожному средству передвижения и здорового досуга в зимний период. Кроме этого, ребята хотят раскрыть туристический потенциал Волги в зимний период.

- Экспедиция будет проходить в автономном формате. Снаряжение, питание везем в санях, прикрепленных к велосипедам. Питание будем готовить на газу, без костров. Ночевки в палатках на островах или берегу Волги. Ежедневно, где позволит связь, будет вестись онлайн-дневник экспедиции, - рассказал Андрей.

Андрей поделился, что половина участников экспедиции выросла на Волге, любит и ценит её красоту, хочет показать, что нехоженые пути и дороги могут быть совсем рядом с нами, главное суметь рассмотреть этот путь там, где до тебя его никто не видел.

На вопрос, опасно ли это, Андрей Родимцев прямо ответил, что да, это опасно.

- Да, это опасно и это тяжело. И еще это очень холодно. Это не может считаться здоровым досугом в полной мере. Крупнейшая река Европы с разной скоростью течения, разной глубиной, разным урезом воды, отмелями, подводными родниками, воронками, бытовыми и промышленными стоками и остальными прелестями - гораздо опаснее льдов озер (по льду Байкала, Ладожского озера велотуристы устраивают походы уже более 10 лет) и северных сибирских рек, - поделился Андрей.

Еще никогда и никто не проделывал подобный путь. Тем более, никто из ранее ходивших по Волге на такие расстояния не использовал в качестве транспорта велосипед.

- Мы надеемся, что наш опыт сможет быть полезен будущим "велоледоходам", - сказал Андрей.

Ребята сказали, что "все предложения приветствуются, особенно от географов, гидрологов, зимних рыбаков, зимних велотуристов, жителей населенных пунктов по берегам Волги между Саратовом и Волгоградом".

Зимние велопробеги – новое для России явление. Их начали проводить всего несколько лет назад и они быстро завоевали популярность. Для передвижения зимой велосипедисты используют как традиционные велосипеды с шипованными или нешипованными покрышками, так и специализированные велосипеды на широких покрышках с низким давлением. В течение года можно наблюдать рост числа горожан, использующих велосипед для отдыха и поездок на работу. Вместе с тем, с наступлением холодного времени года, число велосипедистов на дорогах страны значительно сокращается. Именно поэтому велоспортсмены и хотят распространить культуру безопасного передвижения в зимний период.

Надира Коннова

ФОТО: Андрей Родимцев