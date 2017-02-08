Новые дома для жителей Средней Ахтубы покрылись черной плесенью

В ОНФ обратились жильцы нескольких новых домов по улице Микрорайон поселка Средняя Ахтуба. Они сообщили, что в квартирах невозможно жить из-за плесени и сырости.

Оказалось, что новые дома были построены по федеральной программе переселения граждан из аварийного жилья всего год назад.

После заселения в новостройку жильцы в первую же зимовку стали ощущать дискомфорт из-за вентиляции в ванной.

По словам жильцов, воздух из вентиляционных ходов дул почему-то не из квартиры, а в квартиру, затягивая в помещение холодный воздух и пыль.

Кроме этого, на стенах ванных комнат и кухонь начала проявляться черная плесень.

- После каждого пользования водой в ванных комнатах на стенах и трубах конденсируется влага. Чтобы просушивать помещения, мы вынуждены устанавливать дополнительные вентиляторы, а, чтобы не мерзнуть, заклеиваем решетки на вентиляционных отверстиях скотчем или бумагой. С плесенью совсем беда, соскабливаем ежемесячно, но она возвращается, – сообщила активистам жительница дома №52 Валентина М.

Жильцы пытались жаловаться на вентиляцию в управляющую компанию, однако там ответили, что система исправна. А специалисты компании-застройщика сообщили, что всему виной пластиковые стеклопакеты. Якобы они нарушают воздухообмен в жилище.

В ходе рейда по заплесневевшим домам специалисты ОНФ выявили, что вентиляционная система в домах сделана с нарушениями.

- В данных домах система вентиляции явно реализована ненадлежащим образом, возможно, ошибка допущена еще на этапе проектирования. По полученной экспертами ОНФ информации, проект строительства данных домов не проходил государственную экспертизу. В ходе рейда мы выявили и другие признаки некачественного строительства: отсутствуют вентили на трубах отопления, окна установлены с нарушениями, и на них нет гарантийных сертификатов, на потолках некоторых осмотренных нами квартир видны трещины, то есть фундамент не выдерживает нагрузки. Сомнения у нас вызывает и дренажная система – некоторые дома стоят в воде. Учитывая, что речь идет о пригодности для дальнейшего проживания, о здоровье и безопасности жильцов, по всем выявленным нами нарушениям направлены запросы в соответствующие надзорные органы, – прокомментировал представитель ОНФ в Волгоградской области Николай Николаенко.

Юлия Соболева

Фото: Общероссийский народный фронт