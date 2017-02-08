Депутат Волгоградской облдумы добывает воду из снега

Волгоградский депутат Владимир Ефимов на своей страничке в Facebook написал, что ему приходится топить снег на плите в связи с тем, что в части Ворошиловского района почти сутки нет воды. Как стало известно "СоцИнформБюро", депутат Волгоградской облдумы в 21 веке топит снег на плите. Причиной столь необычного действа со стороны парламентария стало банальное отключение воды по причине коммунальной аварии. - Передаю привет "Концессии Водоснабжения", счастливому преемнику Волгоградской водокачки, устроителю катков и скамеек. В 21 веке топим снег на плите. В части Ворошиловского района почти сутки нет воды. Подвоза нет, обещаниями кормят каждый час, - написал Владимир Ефимов на свой странице в социальной сети Facеbook. Свои слова депутат подкрепил фотоснимками: на плите стоит ведро, наполненное снегом. Депутат отметил, что никакой информации об отключении воды, равно как и о начале её поступления, нет. - Что скажет Ольга Жинжикова (пресс-служба "Концессии водоснабжения", - прим. ред.)? Многомиллиардный инвестор не может устранить банальную течь на улице Диккенса с 3 февраля. Деньги закончились? Или еще повышенную плату за воду не собрали? Складывается впечатление (из многолетних наблюдений), что в МУПах и прочих пупах Волгограда постоянно живет гадкий вирус раздолбайства и бесхозяйственности. И вот, приходит вроде бы приличный инвестор, с именем и деньгами, и даже продвинутыми технологиями... Бац, и в течение короткого периода вирус вживляется в прогрессивное крепкое тело инвестора и превращает его в старый, добрый и гнилой ПУП (полный управленческий пофигизм). Болезни МУПа вживлены, инвестор превращен в средне-серую кампашку, не выделяющуюся на фоне остальных местных "талантов"..., - высказал свое мнение депутат о работе концессионера. В своем размещенном посте парламентарий собрал "толпу" сочувствующих, среди которых оказалась и пресс-секретарь компании "Концесссии водоснабжения" Ольга Жинжикова. Она не преминула воспользоваться ситуацией и ответить на выпад в сторону компании. - Ольга Жинжикова скажет то же, что и всегда говорит. 606-600 - круглосуточный многоканальный контакт-центр. Заявки надо давать, товарищи, если у вас по двору вода хлещет. Если она у вас там течет с 3 февраля, то вопрос уже к вам - зачем вы на это молча смотрите столько дней, ждете, пока само рассосется? Заявка по адресу улица Диккенса поступила вчера вечером, 7 февраля в 18:45 (все звонки регистрируются в системе). По заявке обнаружена течь из земли на водоводе диаметром 100 мм. Участок трубы сгнил полностью и восстановлению не подлежит. В данный момент на объекте ведутся работы. Поврежденный участок выводится из системы и будет заменен на новый. Сейчас решается вопрос о восстановлении водоснабжения жителей в ближайшее время в обход поврежденного участка водовода, - написала в ответ на вопрос депутата представитель концессионера. Дискуссия разыгралась под данным постом нешуточная. Владимир Ефимов за словом в карман не полез и как на духу заявил Жинжиковой, что теперь будет внимательно изучать договор концессии с городом Волгоградом. - Мне, оказывается, как и всем горожанам, за водичкой надо было стучаться в муниципалитет, который и является главным ответчиком за подвоз воды населению в случае аварии. Теперь буду внимательно изучать ваш договор концессии с городом Волгоградом и другими заинтересантами для внесения корректировок в законодательство. Странно получается: Водоканал взяли в концессию, а ответственность оставили на бедном городе? А, Ольга Жинжикова? Буду теперь внимательно изучать данный вопрос, чтобы жители не были заложниками всяких концессионеров, - написал депутат. Г-жа Жинжикова заметила, что "иногда полезно знать федеральные законы, особенно - депутатам". Итогом этой ситуации стало то, что Владимир Ефимов планирует направить руководству "Концессии водоснабжения" и городскому главе депутатский запрос о предоставлении ему копии договора концессии со всеми приложениями и дополнениями для препарирования, с целью подготовки поправок в региональное и федеральное законодательство, устанавливающие ответственность концессионера и защиты интересов горожан. Надира Коннова ФОТО: Владимр Ефимов Следующая >