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|Волгоградка стала участницей конкурса «Голос.Дети»
|08.02.2017 18:39
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На прошлой неделе начались съемки 4 сезона популярного телевизионного шоу «Голос. Дети», которое выходит на «1 канале».
4 февраля организаторы мероприятия отсняли первый этап конкурса «Слепые прослушивания», в которых приняла участие юная волгоградка Елизавета Качурак.
Для членов жюри 14-летняя девушка исполнила романс «Любовь – волшебная страна» из советского фильма «Жестокий романс». Вокальные данные артистки понравились сразу двум членам жюри – Диме Билану и Нюше. В результате в качестве наставника Лиза выбрала Диму Билана.
Увидеть выступление землячки волгоградцы смогут на «Первом канале» уже 17 февраля.
Отметим, что Елизавета является ученицей Школы искусств Волгоградского государственного института искусств и культуры. Обучается на эстрадном отделении у преподавателя кафедры вокального и хорового искусства ВГИИК, лауреата международных и всероссийских конкурсов, солистки известного джазового оркестра «Комбо-джаз-бенд» Ирины Шарф.
Для волгоградки Лизы участие в крупных творческих конкурсах не в новинку. Она является победительницей многих международных и всероссийских конкурсов, в том числе лауреат детской музыкальной премии Ирины Дубцовой, полуфиналистка Детской Новой Волны, обладатель Гран-при Sound kids 2016 и др.
Напомним, что шоу «Голос. Дети» состоит из нескольких этапов. Первым этапом становится слепое прослушивание. Ребята выступают по одному с живым аккомпанементом. Члены жюри не видят участников, но слышат и оценивают их голоса. Понравившегося исполнителя жюри выбирает в свою команду.
Следующим этапом становятся «Поединки». В них трое участников каждой команды исполняют одну песню, а жюри выбирают лучшего из тройки.
В Финале конкурса сражаются шестеро лучших участников проекта. Каждый из участников исполняет одну песню соло, другую — вместе со своим товарищем по команде и наставником.
После этого телезрители голосуют за конкурсантов в прямом эфире.
Юлия Соболева
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