Волгоградский педуниверситет снова лишился диссертационного совета



Соответствующий приказ был опубликован на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Согласно документу, с 9 марта 2017 года прекратит работу диссертационный совет по таким специальностям, как «Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)», а также «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)».

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», причиной для такого решения Минобрнауки называет снятие с рассмотрения диссертации Дениса Новикова, претендующего на кандидата педагогических наук, и отмены присуждения степени доктора педагогических наук Екатерине Строжаковой.

В первом случае якобы сам соискатель учёной степени ещё весной 2016 года попросил отменить рассмотрение его диссертации.

Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, на самом деле работа Новикова вызвала серьёзные сомнения у ВАК, поэтому соискателю предложили выйти из ситуации достойно, написав соответствующее заявление по собственному желанию.

Следует отметить, что подобный инцидент с закрытием диссовета происходит не впервые. В 2015 году педагогический университет лишился совета по защите диссертаций по филологии. В тот раз доводами для прекращения работы совета стали некие формальные нарушения.

Таким образом, с марта в университете останется лишь два диссертационных совета, способных принимать решение о присвоении докторской и кандидатской степени.



Лилия Финько