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|Волгоградский педуниверситет снова лишился диссертационного совета
|08.02.2017 19:45
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», причиной для такого решения Минобрнауки называет снятие с рассмотрения диссертации Дениса Новикова, претендующего на кандидата педагогических наук, и отмены присуждения степени доктора педагогических наук Екатерине Строжаковой.
В первом случае якобы сам соискатель учёной степени ещё весной 2016 года попросил отменить рассмотрение его диссертации.
Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, на самом деле работа Новикова вызвала серьёзные сомнения у ВАК, поэтому соискателю предложили выйти из ситуации достойно, написав соответствующее заявление по собственному желанию.
Следует отметить, что подобный инцидент с закрытием диссовета происходит не впервые. В 2015 году педагогический университет лишился совета по защите диссертаций по филологии. В тот раз доводами для прекращения работы совета стали некие формальные нарушения.
Таким образом, с марта в университете останется лишь два диссертационных совета, способных принимать решение о присвоении докторской и кандидатской степени.
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